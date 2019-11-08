مصادر: أمن الشرقية يقبض على شاب اعتدى على عامل مغسلة

عَلِمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية قَبَضت على شاب اعتدى على عامل مغسلة ملابس.
وكانت مقاطع فيديو متداولة، قد أظهرت جريمة الاعتداء على العامل.
عَلِمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية قَبَضت على شاب اعتدى على عامل مغسلة ملابس.
وكانت مقاطع فيديو متداولة، قد أظهرت جريمة الاعتداء على العامل.المنطقة الشرقية
عَلِمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية قَبَضت على شاب اعتدى على عامل مغسلة ملابس.
وكانت مقاطع فيديو متداولة، قد أظهرت جريمة الاعتداء على العامل.
عَلِمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية قَبَضت على شاب اعتدى على عامل مغسلة ملابس.
وكانت مقاطع فيديو متداولة، قد أظهرت جريمة الاعتداء على العامل.