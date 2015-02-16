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"حياكة السدو" تتصدر الحرف اليدوية التراثية في "صنع في السعودية"

ثامن عنصر ثقافي نجحت المملكة في تسجيله لدى منظمة اليونسكو

لفتت الحرف اليدوية التقليدية في معرض "صُنع في السعودية"، ضمن فعاليات موسم الرياض في واجهة الرياض، انتباه الزوار، وعكست في معظمها الصناعة الحرفيّة للسدو والفخار الطيني اللذين يعدان من أشهر أيقونات الصناعة في التراث السعودي، ويقدم جناح الحرف التقليدية السعودية عروضًا عمليةً حيةً لحائكات السدو؛ مما يعزز قيمة تلك الصناعات لدى مشاهديها من الزوار.

وحصد ركن "حياكة السدو" ضمن جناح الحرف التقليدية السعودية، إعجاب الكثير من الزوار وتوثيق هواتفهم لطريقة حياكة السدو العملية التي تقوم بها سيدة سعودية ذات خبرة قديمة في مجال صناعة السدو.

ويأتي ذلك الإعجاب ضمن توجّه أنظار العالم إلى السدو؛ كونه ثامن عنصر ثقافي نجحت المملكة في تسجيله لدى منظمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأضافت التجربة التفاعلية لزوار ركن حياكة السدو من قيمتها كصناعة سعودية قديمة، معززةً أهم المعلومات حول الخامات المستخدمة من الخيوط في حياكة السدو، والتوضيح العملي للنول التقليدية، وشارك العديد من الأطفال في محاولة تطبيق عملي لحياكة السدو؛ مما أسهم في إثراء زيارتهم المعرض وتعزيز معرفتهم لتراث الصناعة السعودية.

صنع في السعودية الحرف اليدوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حياكة السدو" تتصدر الحرف اليدوية التراثية في "صنع في السعودية"
سبق

لفتت الحرف اليدوية التقليدية في معرض "صُنع في السعودية"، ضمن فعاليات موسم الرياض في واجهة الرياض، انتباه الزوار، وعكست في معظمها الصناعة الحرفيّة للسدو والفخار الطيني اللذين يعدان من أشهر أيقونات الصناعة في التراث السعودي، ويقدم جناح الحرف التقليدية السعودية عروضًا عمليةً حيةً لحائكات السدو؛ مما يعزز قيمة تلك الصناعات لدى مشاهديها من الزوار.

وحصد ركن "حياكة السدو" ضمن جناح الحرف التقليدية السعودية، إعجاب الكثير من الزوار وتوثيق هواتفهم لطريقة حياكة السدو العملية التي تقوم بها سيدة سعودية ذات خبرة قديمة في مجال صناعة السدو.

ويأتي ذلك الإعجاب ضمن توجّه أنظار العالم إلى السدو؛ كونه ثامن عنصر ثقافي نجحت المملكة في تسجيله لدى منظمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأضافت التجربة التفاعلية لزوار ركن حياكة السدو من قيمتها كصناعة سعودية قديمة، معززةً أهم المعلومات حول الخامات المستخدمة من الخيوط في حياكة السدو، والتوضيح العملي للنول التقليدية، وشارك العديد من الأطفال في محاولة تطبيق عملي لحياكة السدو؛ مما أسهم في إثراء زيارتهم المعرض وتعزيز معرفتهم لتراث الصناعة السعودية.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
06:31 PM
اخر تعديل
16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
07:14 PM

"حياكة السدو" تتصدر الحرف اليدوية التراثية في "صنع في السعودية"

ثامن عنصر ثقافي نجحت المملكة في تسجيله لدى منظمة اليونسكو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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لفتت الحرف اليدوية التقليدية في معرض "صُنع في السعودية"، ضمن فعاليات موسم الرياض في واجهة الرياض، انتباه الزوار، وعكست في معظمها الصناعة الحرفيّة للسدو والفخار الطيني اللذين يعدان من أشهر أيقونات الصناعة في التراث السعودي، ويقدم جناح الحرف التقليدية السعودية عروضًا عمليةً حيةً لحائكات السدو؛ مما يعزز قيمة تلك الصناعات لدى مشاهديها من الزوار.

وحصد ركن "حياكة السدو" ضمن جناح الحرف التقليدية السعودية، إعجاب الكثير من الزوار وتوثيق هواتفهم لطريقة حياكة السدو العملية التي تقوم بها سيدة سعودية ذات خبرة قديمة في مجال صناعة السدو.

ويأتي ذلك الإعجاب ضمن توجّه أنظار العالم إلى السدو؛ كونه ثامن عنصر ثقافي نجحت المملكة في تسجيله لدى منظمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأضافت التجربة التفاعلية لزوار ركن حياكة السدو من قيمتها كصناعة سعودية قديمة، معززةً أهم المعلومات حول الخامات المستخدمة من الخيوط في حياكة السدو، والتوضيح العملي للنول التقليدية، وشارك العديد من الأطفال في محاولة تطبيق عملي لحياكة السدو؛ مما أسهم في إثراء زيارتهم المعرض وتعزيز معرفتهم لتراث الصناعة السعودية.

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