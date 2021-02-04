"المعيبد" يكرم "المالكي" لحصوله على "PMP"

كرم مدير ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، عدنان مهنا المعيبد، المهندس عزام عوض المالكي، وذلك بمناسبة حصوله على الاعتراف الدولي المعتمد لإدارة المشاريع الاحترافية "PMP"project management professional.

وتصنف تلك الشهادة الصادرة من المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع "PMI" project management institute على أنها أقوى رخصة مهنية عالمية، كما يحصل صاحبها على عضوية في المعهد نفسه.