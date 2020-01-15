"الأولمبية الدولية" تختتم اجتماعات لوزان

بحضور ريما بنت بندر وفهد بن جلوي

اختتمت أمس الاثنين أعمال اجتماعات لجان اللجنة الأولمبية الدولية التي استضافتها مدينة لوزان السويسرية بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية عضو لجنة المرأة والرياضة بالأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية عضو لجنة الشؤون العامة والتنمية الاجتماعية من خلال الرياضة بالأولمبية الدولية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

وناقش اجتماع لجنة المرأة والرياضة المساواة بين الجنسين في الرياضة، ومشاركة المرأة في الرياضة المجتمعية، والوقاية ومكافحة التحرش في الرياضة، وتقرير اللجنة لعام 2019م، إضافة إلى تقديم جوائز اللجنة الأولمبية الدولية الخاصة بلجنة المرأة والرياضة.

وأكدت الأميرة ريما بنت بندر في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن لجنة المرأة والرياضة تعمل جنباً إلى جنب برفقة جميع منسوبي الحركة الأولمبية على تعزيز حضور المرأة في كافة الأنشطة الرياضة، وأضافت: "تابعنا خلال الإجتماع كل التطوّرات المتعلقة في هذا المجال وتمّت مناقشة مجموعة من المواضيع بما في ذلك مشاركة المرأة على مستوى الرياضة المجتمعيّة"، وعبرت عن فخرها واعتزازها بكون المملكة من الدول التي حققت أرقاماً مهمّة في الفترة القصيرة الماضية تشجّع كل أطياف المجتمع، على حد سواء، على تبنّي الرياضة كأسلوب حياة يومي، مضيفة: "أننا نتطلّع لتحقيق المزيد من الإنجازات على هذا الصعيد في المستقبل القريب".

فيما اطلع اجتماع لجنة الشؤون العامة والتنمية الإجتماعية على تقارير الشؤون العامة والتنمية الإجتماعية والأعضاء للعام 2019م، إضافة إلى الترحيب بالأعضاء الجدد المنضمين حديثاً للجنة.

وقال الأمير فهد بن جلوي إن المملكة وانطلاقاً من دورها الريادي على مستوى المنطقة سجّلت حضوراً بارزاً داخل أوساط الحركة الأولمبيّة، مشدداً أن التواجد في لجنة الشؤون العامة والتنمية الاجتماعية من خلال الرياضة للمساهمة في توظيف الرياضة بالتعاون مع كافة الأشقاء والأصدقاء في اللجنة الأولمبية الدولية، لخدمة المجتمع من خلال بناء جسور ثقافية ثابتة تجمع شباب وشابات العالم تحت سقف الرياضة.

وتأتي هذه الإجتماعات المقامة على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب التي تستضيفها سويسرا خلال الفترة 9-23 من الشهر الحالي فرصة للشباب الرياضي لخلق المزيد من فرص التعارف فيما بينهم، واكتساب الخبرات الرياضية، إضافة إلى الوعي بقيم اللجنة الأولمبية الدولية وهي الصداقة والتميز والاحترام.

يذكر أن للمملكة ثلاث عضويات في لجان اللجنة الأولمبية الدولية، على رأسها عضوية رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في لجنة التسويق، إلى جانب عضويتي الأميرة ريما بنت بندر والأمير فهد بن جلوي.