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"محافظ شرورة" يتقدم الجموع في صلاة الاستسقاء

في جامع خادم الحرمين الشريفين و"النهدي" أَمَّ المصلين

أدى جموع المصلين اليوم في محافظة شرورة، يتقدمهم المحافظ المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، صلاة الاستسقاء التي أقيمت في كل المراكز التابعة للمحافظة.

وأَمّ المصلين في جامع خادم الحرمين الشريفين، الشيخ علي بن حمد النهدي، الذي حَمِد الله وأثنى عليه وعلى نعمه التي لا تُعد ولا تحصى، داعيًا الجميع إلى أن يُكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من نوافل الطاعات، وحذّر من التمادي في الذنوب والمعاصي والظلم؛ مبينًا أثرها السلبي على الفرد والمجتمع، وأنها تُفَوّت الرزقَ وتركُها يجلب الرزق.

ودعا الشيخ "النهدي" في ختام خطبته، الله تعالى أن يغيث البلاد والعباد، وأن يسقي الزرع والحرث، وأن ينزل المطر؛ رحمة بعباده إنه سميع مجيب.

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"محافظ شرورة" يتقدم الجموع في صلاة الاستسقاء
سبق

أدى جموع المصلين اليوم في محافظة شرورة، يتقدمهم المحافظ المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، صلاة الاستسقاء التي أقيمت في كل المراكز التابعة للمحافظة.

وأَمّ المصلين في جامع خادم الحرمين الشريفين، الشيخ علي بن حمد النهدي، الذي حَمِد الله وأثنى عليه وعلى نعمه التي لا تُعد ولا تحصى، داعيًا الجميع إلى أن يُكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من نوافل الطاعات، وحذّر من التمادي في الذنوب والمعاصي والظلم؛ مبينًا أثرها السلبي على الفرد والمجتمع، وأنها تُفَوّت الرزقَ وتركُها يجلب الرزق.

ودعا الشيخ "النهدي" في ختام خطبته، الله تعالى أن يغيث البلاد والعباد، وأن يسقي الزرع والحرث، وأن ينزل المطر؛ رحمة بعباده إنه سميع مجيب.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
09:22 AM

"محافظ شرورة" يتقدم الجموع في صلاة الاستسقاء

في جامع خادم الحرمين الشريفين و"النهدي" أَمَّ المصلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - شرورة
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أدى جموع المصلين اليوم في محافظة شرورة، يتقدمهم المحافظ المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، صلاة الاستسقاء التي أقيمت في كل المراكز التابعة للمحافظة.

وأَمّ المصلين في جامع خادم الحرمين الشريفين، الشيخ علي بن حمد النهدي، الذي حَمِد الله وأثنى عليه وعلى نعمه التي لا تُعد ولا تحصى، داعيًا الجميع إلى أن يُكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من نوافل الطاعات، وحذّر من التمادي في الذنوب والمعاصي والظلم؛ مبينًا أثرها السلبي على الفرد والمجتمع، وأنها تُفَوّت الرزقَ وتركُها يجلب الرزق.

ودعا الشيخ "النهدي" في ختام خطبته، الله تعالى أن يغيث البلاد والعباد، وأن يسقي الزرع والحرث، وأن ينزل المطر؛ رحمة بعباده إنه سميع مجيب.

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