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"الأرصاد": غيوم وسحب ممطرة وتكوُّن الضباب على مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الحدود الشمالية والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحبٌ ممطرة على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 12 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 12 - 38 كم/ساعة وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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"الأرصاد": غيوم وسحب ممطرة وتكوُّن الضباب على مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحبٌ ممطرة على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 12 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 12 - 38 كم/ساعة وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
08:09 AM

"الأرصاد": غيوم وسحب ممطرة وتكوُّن الضباب على مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الحدود الشمالية والشرقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحبٌ ممطرة على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 12 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 12 - 38 كم/ساعة وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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