"بوريل": خرق إيران للاتفاق النووي جعلته عند منعطف حرج

شدد على أنها تقوض الجهود الدبلوماسية

حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من أن خرق إيران للاتفاق النووي جعلته عند منعطف حرج.

وقال "بوريل" في رسالة إلى وزراء خارجية أوروبيين، أوردتها "فرانس 24" اليوم (الثلاثاء): "رأينا تطورات مقلقة جدًا فيما يتعلق بالجانب النووي من جانب إيران".





وشدد على أن الخرق الإيراني يهدد بتقويض الجهود الدبلوماسية، ومنها جهود، تسهيل عودة الولايات المتحدة للاتفاق.