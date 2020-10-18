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سويسرا تشدد القيود لمواجهة الموجة الثانية من "كورونا"

حظر التجمعات العامة وارتداء الأقنعة

أعلنت سويسرا، اليوم (الأحد)، قيودًا أكثر صرامة للتصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا، الذي يضرب البلاد، بما في ذلك الالتزام على مستوى البلاد بارتداء الأقنعة، وحظر التجمعات العامة على نطاق واسع.

وذكرت الحكومة عقب اجتماع استثنائي، أنها ستحظر التجمعات التي تضم أكثر من 15 شخصًا في الأماكن العامة اعتبارًا من غد، ويجب ارتداء الأقنعة في جميع الأماكن العامة الداخلية، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أنه جرى تمديد أمر ارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام، ليشمل محطات القطارات والمطارات ومحطات الحافلات والترام، لتحل محل مجموعة من اللوائح المطبقة في مختلف مناطق سويسرا.

وأشارت الحكومة إلى أن الالتزام بارتداء القناع سينطبق أيضًا على المتاجر والبنوك والكنائس ودور السينما، أوصت المواطنين بالعمل من المنزل إذا استطاعوا.

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سويسرا تشدد القيود لمواجهة الموجة الثانية من "كورونا"
سبق

أعلنت سويسرا، اليوم (الأحد)، قيودًا أكثر صرامة للتصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا، الذي يضرب البلاد، بما في ذلك الالتزام على مستوى البلاد بارتداء الأقنعة، وحظر التجمعات العامة على نطاق واسع.

وذكرت الحكومة عقب اجتماع استثنائي، أنها ستحظر التجمعات التي تضم أكثر من 15 شخصًا في الأماكن العامة اعتبارًا من غد، ويجب ارتداء الأقنعة في جميع الأماكن العامة الداخلية، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أنه جرى تمديد أمر ارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام، ليشمل محطات القطارات والمطارات ومحطات الحافلات والترام، لتحل محل مجموعة من اللوائح المطبقة في مختلف مناطق سويسرا.

وأشارت الحكومة إلى أن الالتزام بارتداء القناع سينطبق أيضًا على المتاجر والبنوك والكنائس ودور السينما، أوصت المواطنين بالعمل من المنزل إذا استطاعوا.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
05:50 PM

سويسرا تشدد القيود لمواجهة الموجة الثانية من "كورونا"

حظر التجمعات العامة وارتداء الأقنعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سويسرا، اليوم (الأحد)، قيودًا أكثر صرامة للتصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا، الذي يضرب البلاد، بما في ذلك الالتزام على مستوى البلاد بارتداء الأقنعة، وحظر التجمعات العامة على نطاق واسع.

وذكرت الحكومة عقب اجتماع استثنائي، أنها ستحظر التجمعات التي تضم أكثر من 15 شخصًا في الأماكن العامة اعتبارًا من غد، ويجب ارتداء الأقنعة في جميع الأماكن العامة الداخلية، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أنه جرى تمديد أمر ارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام، ليشمل محطات القطارات والمطارات ومحطات الحافلات والترام، لتحل محل مجموعة من اللوائح المطبقة في مختلف مناطق سويسرا.

وأشارت الحكومة إلى أن الالتزام بارتداء القناع سينطبق أيضًا على المتاجر والبنوك والكنائس ودور السينما، أوصت المواطنين بالعمل من المنزل إذا استطاعوا.

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