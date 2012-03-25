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"السديس" يتفقد مكبرية المسجد الحرام استعدادًا لشهر رمضان

اطلع على أنظمة الصوت والبث المرئي والمسموع لنقل الأذان والصلاة

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، بجولة ميدانية تفقدية لمكبرية المسجد الحرام استعدادًا لموسم رمضان المبارك.

واطلع السديس على أنظمة الصوت المتطورة وأجهزة التحكم الخاصة به، إضافة إلى أنظمة البث المرئي والمسموع لنقل الأذان والصلاة والنقل المباشر، كما اطلع على استعدادات موسم شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٢هـ؛ داعيًا إلى تسخير أحدث الوسائل التقنية لها.

والْتقى الرئيس العام لشؤون الحرمين خلال جولته بالمسجد الحرام، عددًا من المعتمرين الذين أشادوا بالخدمات التي تقدّمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ مؤكدًا أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُقَدم جميع الخدمات لضيوف الرحمن وفق الإجراءات الاحترازية؛ لضمان صحتهم وسلامتهم.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

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"السديس" يتفقد مكبرية المسجد الحرام استعدادًا لشهر رمضان
سبق

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، بجولة ميدانية تفقدية لمكبرية المسجد الحرام استعدادًا لموسم رمضان المبارك.

واطلع السديس على أنظمة الصوت المتطورة وأجهزة التحكم الخاصة به، إضافة إلى أنظمة البث المرئي والمسموع لنقل الأذان والصلاة والنقل المباشر، كما اطلع على استعدادات موسم شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٢هـ؛ داعيًا إلى تسخير أحدث الوسائل التقنية لها.

والْتقى الرئيس العام لشؤون الحرمين خلال جولته بالمسجد الحرام، عددًا من المعتمرين الذين أشادوا بالخدمات التي تقدّمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ مؤكدًا أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُقَدم جميع الخدمات لضيوف الرحمن وفق الإجراءات الاحترازية؛ لضمان صحتهم وسلامتهم.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
10:17 AM

"السديس" يتفقد مكبرية المسجد الحرام استعدادًا لشهر رمضان

اطلع على أنظمة الصوت والبث المرئي والمسموع لنقل الأذان والصلاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، بجولة ميدانية تفقدية لمكبرية المسجد الحرام استعدادًا لموسم رمضان المبارك.

واطلع السديس على أنظمة الصوت المتطورة وأجهزة التحكم الخاصة به، إضافة إلى أنظمة البث المرئي والمسموع لنقل الأذان والصلاة والنقل المباشر، كما اطلع على استعدادات موسم شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٢هـ؛ داعيًا إلى تسخير أحدث الوسائل التقنية لها.

والْتقى الرئيس العام لشؤون الحرمين خلال جولته بالمسجد الحرام، عددًا من المعتمرين الذين أشادوا بالخدمات التي تقدّمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ مؤكدًا أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُقَدم جميع الخدمات لضيوف الرحمن وفق الإجراءات الاحترازية؛ لضمان صحتهم وسلامتهم.

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