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"البيئة" تدشّن محطة مناخية لقياس الهاطل المطري بالرياض

أهدافها تتضمّن تقليص الفارق بين محطات الرصد الهيدرولوجي

دشّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في مقرها الرئيس بالرياض، محطة مناخية آلية؛ تهدف إلى تحقيق أكبر قدرٍ من الدقة وتقليص الفارق بين محطات الرصد الهيدرولوجي.

وتتولى المحطة المناخية تسجيل وجمع البيانات المتعلقة بقياس الهطول المطري، واتجاه الرياح وسرعتها، ودرجة الحرارة، وسطوع الشمس، والرطوبة، ودرجة حرارة التربة، وغيرها من العناصر المناخية.

كما تحتوي المحطة على جهاز إرسال واستقبال للبيانات عن طريق شريحة اتصال ترسل البيانات كافة إلى خادم المشروع لمراجعتها واعتمادها.

وتوفّر المحطات المناخية البيانات اللازمة للمساعدة على الدراسات الهيدرولوجية ودراسات التغيّر المناخي التي تعد من أهم ركائز إدارة وتخطيط موارد المياه واستدامتها.

يُذكر أن الوزارة تقوم بتشغيل وصيانة شبكة الرصد الهيدرولوجية وآبار المراقبة على مستوى المملكة، وتضم هذه الشبكة (914) محطة رصد موزعة على مختلف المناطق، تشمل (392) محطة أمطار، و(74) محطة مناخية، و(40) محطة أودية (سيول)، وسبع محطات لقياس مستويات مياه السدود، و(401) بئر مراقبة لقياس مستويات المياه الجوفية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تدشّن محطة مناخية لقياس الهاطل المطري بالرياض
سبق

دشّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في مقرها الرئيس بالرياض، محطة مناخية آلية؛ تهدف إلى تحقيق أكبر قدرٍ من الدقة وتقليص الفارق بين محطات الرصد الهيدرولوجي.

وتتولى المحطة المناخية تسجيل وجمع البيانات المتعلقة بقياس الهطول المطري، واتجاه الرياح وسرعتها، ودرجة الحرارة، وسطوع الشمس، والرطوبة، ودرجة حرارة التربة، وغيرها من العناصر المناخية.

كما تحتوي المحطة على جهاز إرسال واستقبال للبيانات عن طريق شريحة اتصال ترسل البيانات كافة إلى خادم المشروع لمراجعتها واعتمادها.

وتوفّر المحطات المناخية البيانات اللازمة للمساعدة على الدراسات الهيدرولوجية ودراسات التغيّر المناخي التي تعد من أهم ركائز إدارة وتخطيط موارد المياه واستدامتها.

يُذكر أن الوزارة تقوم بتشغيل وصيانة شبكة الرصد الهيدرولوجية وآبار المراقبة على مستوى المملكة، وتضم هذه الشبكة (914) محطة رصد موزعة على مختلف المناطق، تشمل (392) محطة أمطار، و(74) محطة مناخية، و(40) محطة أودية (سيول)، وسبع محطات لقياس مستويات مياه السدود، و(401) بئر مراقبة لقياس مستويات المياه الجوفية.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
01:19 PM
اخر تعديل
23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
02:41 PM

"البيئة" تدشّن محطة مناخية لقياس الهاطل المطري بالرياض

أهدافها تتضمّن تقليص الفارق بين محطات الرصد الهيدرولوجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في مقرها الرئيس بالرياض، محطة مناخية آلية؛ تهدف إلى تحقيق أكبر قدرٍ من الدقة وتقليص الفارق بين محطات الرصد الهيدرولوجي.

وتتولى المحطة المناخية تسجيل وجمع البيانات المتعلقة بقياس الهطول المطري، واتجاه الرياح وسرعتها، ودرجة الحرارة، وسطوع الشمس، والرطوبة، ودرجة حرارة التربة، وغيرها من العناصر المناخية.

كما تحتوي المحطة على جهاز إرسال واستقبال للبيانات عن طريق شريحة اتصال ترسل البيانات كافة إلى خادم المشروع لمراجعتها واعتمادها.

وتوفّر المحطات المناخية البيانات اللازمة للمساعدة على الدراسات الهيدرولوجية ودراسات التغيّر المناخي التي تعد من أهم ركائز إدارة وتخطيط موارد المياه واستدامتها.

يُذكر أن الوزارة تقوم بتشغيل وصيانة شبكة الرصد الهيدرولوجية وآبار المراقبة على مستوى المملكة، وتضم هذه الشبكة (914) محطة رصد موزعة على مختلف المناطق، تشمل (392) محطة أمطار، و(74) محطة مناخية، و(40) محطة أودية (سيول)، وسبع محطات لقياس مستويات مياه السدود، و(401) بئر مراقبة لقياس مستويات المياه الجوفية.

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