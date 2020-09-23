صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح المواطن عبدالله بن جارالله بن زيد الصوينع، وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة.
منح المواطن عبدالله الصوينع وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح المواطن عبدالله بن جارالله بن زيد الصوينع، وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
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منح المواطن عبدالله الصوينع وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-23
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
11:35 AM
منح المواطن عبدالله الصوينع وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح المواطن عبدالله بن جارالله بن زيد الصوينع، وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة.
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