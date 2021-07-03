الاتفاق يواصل تحضيراته.. ودي سوزا ينتظم بالتدريبات

انتظم البرازيلي إليريك دي سوزا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تدريبات الفريق مساء اليوم السبت، والذي أُقيم على ملعب عبد الله الدبل بنادي الاتفاق، وذلك بعد قدومه من بلاده وتمتعه بالإجازة الصيفية.



وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية متنوعة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على 4 أبواب صغيرة.