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"إليسا" لـ"قرداحي": بتحب الأسد والحوثيين.. روح عندهم واترك لبنان

قالت: "عم ياخدونا بالقوة عا حضن إيران.. إنتو بلا كرامة ولازم اليوم تستقيلو"

وجهت المطربة اللبنانية الشهيرة إليسا، رسالة حادّة إلى وزير الإعلام في بلادها جورج قرداحي، الذي تسببت تصريحات له عن حرب اليمن بأزمة كبيرة مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية.

واندلعت الأزمة بعد انتشار فيديو لقرداحي وهو يتحدث، خلال لقاء مصوّر، عما اعتبره "اعتداء السعودية والإمارات على اليمن" في مقابل أن الحوثيين "هم في موقع المقاومة والدفاع عن النفس".

وإثر هذه التصريحات أعلنت السعودية، الجمعة، أن على السفير اللبناني في المملكة مغادرة البلاد "خلال الـ48 ساعة القادمة"، بالإضافة إلى استدعاء السفير السعودي في لبنان للتشاور.

كما قررت السعودية وقف كافة الواردات من لبنان الذي يعاني أصلًا من أزمة اقتصادية حادة.

واتخذت البحرين إجراءات مماثلة للسعودية فيما يتعلق بالسفير اللبناني لديها.

وأبدى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أسفه لقرارات السعودية، وأكد أنه شدد قبل يومين على أن "موقف قرداحي الذي أعلنه قبل توليه مهامه الوزارية لا يمثل رأي الحكومة".

وطالب عدة سياسيين لبنانيين قرداحي بالاستقالة؛ منهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

وحسب موقع "الحرة": قالت إليسا عبر حسابها على تويتر موجهة كلامها إلى قرداحي: إن "برقبته بلدا بكامله" بسبب تصريحات "لا تمثل سياسة لبنان ولا خطه ولا انتماءه".

وقالت: إن على قرداحي إن كان يحب الرئيس السوري بشار الأسد والحوثيين، أن يذهب إليهم ويغادر لبنان.

وفي تغريدة أخرى وجهتها إليسا إلى حساب قرداحي على تويتر مباشرة، قالت: إن الشعب "يدفع ثمن ناس بلا مسؤولية نصبوا أنفسهم مسؤولين، وخرّبوا بيوت الناس وخربوا لبنان وسمعته ودوره في المنطقة، ولا يزالون يأخذوننا بالقوة إلى حضن إيران".

واختتمت تغريدتها بالقول: "أنتم بلا كرامة وبلا ضمير، ويجب أن تستقيلوا اليوم".

وبعد الأزمة قال قرداحي: إن المقابلة أجريت معه في أغسطس الماضي، أي قبل تعيينه وزيرًا في الحكومة اللبنانية، وهو ما رفضته دول الخليج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إليسا" لـ"قرداحي": بتحب الأسد والحوثيين.. روح عندهم واترك لبنان
سبق

وجهت المطربة اللبنانية الشهيرة إليسا، رسالة حادّة إلى وزير الإعلام في بلادها جورج قرداحي، الذي تسببت تصريحات له عن حرب اليمن بأزمة كبيرة مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية.

واندلعت الأزمة بعد انتشار فيديو لقرداحي وهو يتحدث، خلال لقاء مصوّر، عما اعتبره "اعتداء السعودية والإمارات على اليمن" في مقابل أن الحوثيين "هم في موقع المقاومة والدفاع عن النفس".

وإثر هذه التصريحات أعلنت السعودية، الجمعة، أن على السفير اللبناني في المملكة مغادرة البلاد "خلال الـ48 ساعة القادمة"، بالإضافة إلى استدعاء السفير السعودي في لبنان للتشاور.

كما قررت السعودية وقف كافة الواردات من لبنان الذي يعاني أصلًا من أزمة اقتصادية حادة.

واتخذت البحرين إجراءات مماثلة للسعودية فيما يتعلق بالسفير اللبناني لديها.

وأبدى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أسفه لقرارات السعودية، وأكد أنه شدد قبل يومين على أن "موقف قرداحي الذي أعلنه قبل توليه مهامه الوزارية لا يمثل رأي الحكومة".

وطالب عدة سياسيين لبنانيين قرداحي بالاستقالة؛ منهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

وحسب موقع "الحرة": قالت إليسا عبر حسابها على تويتر موجهة كلامها إلى قرداحي: إن "برقبته بلدا بكامله" بسبب تصريحات "لا تمثل سياسة لبنان ولا خطه ولا انتماءه".

وقالت: إن على قرداحي إن كان يحب الرئيس السوري بشار الأسد والحوثيين، أن يذهب إليهم ويغادر لبنان.

وفي تغريدة أخرى وجهتها إليسا إلى حساب قرداحي على تويتر مباشرة، قالت: إن الشعب "يدفع ثمن ناس بلا مسؤولية نصبوا أنفسهم مسؤولين، وخرّبوا بيوت الناس وخربوا لبنان وسمعته ودوره في المنطقة، ولا يزالون يأخذوننا بالقوة إلى حضن إيران".

واختتمت تغريدتها بالقول: "أنتم بلا كرامة وبلا ضمير، ويجب أن تستقيلوا اليوم".

وبعد الأزمة قال قرداحي: إن المقابلة أجريت معه في أغسطس الماضي، أي قبل تعيينه وزيرًا في الحكومة اللبنانية، وهو ما رفضته دول الخليج.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
11:36 AM

"إليسا" لـ"قرداحي": بتحب الأسد والحوثيين.. روح عندهم واترك لبنان

قالت: "عم ياخدونا بالقوة عا حضن إيران.. إنتو بلا كرامة ولازم اليوم تستقيلو"

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أيمن حسن - الرياض
2
2,023

وجهت المطربة اللبنانية الشهيرة إليسا، رسالة حادّة إلى وزير الإعلام في بلادها جورج قرداحي، الذي تسببت تصريحات له عن حرب اليمن بأزمة كبيرة مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية.

واندلعت الأزمة بعد انتشار فيديو لقرداحي وهو يتحدث، خلال لقاء مصوّر، عما اعتبره "اعتداء السعودية والإمارات على اليمن" في مقابل أن الحوثيين "هم في موقع المقاومة والدفاع عن النفس".

وإثر هذه التصريحات أعلنت السعودية، الجمعة، أن على السفير اللبناني في المملكة مغادرة البلاد "خلال الـ48 ساعة القادمة"، بالإضافة إلى استدعاء السفير السعودي في لبنان للتشاور.

كما قررت السعودية وقف كافة الواردات من لبنان الذي يعاني أصلًا من أزمة اقتصادية حادة.

واتخذت البحرين إجراءات مماثلة للسعودية فيما يتعلق بالسفير اللبناني لديها.

وأبدى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أسفه لقرارات السعودية، وأكد أنه شدد قبل يومين على أن "موقف قرداحي الذي أعلنه قبل توليه مهامه الوزارية لا يمثل رأي الحكومة".

وطالب عدة سياسيين لبنانيين قرداحي بالاستقالة؛ منهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

وحسب موقع "الحرة": قالت إليسا عبر حسابها على تويتر موجهة كلامها إلى قرداحي: إن "برقبته بلدا بكامله" بسبب تصريحات "لا تمثل سياسة لبنان ولا خطه ولا انتماءه".

وقالت: إن على قرداحي إن كان يحب الرئيس السوري بشار الأسد والحوثيين، أن يذهب إليهم ويغادر لبنان.

وفي تغريدة أخرى وجهتها إليسا إلى حساب قرداحي على تويتر مباشرة، قالت: إن الشعب "يدفع ثمن ناس بلا مسؤولية نصبوا أنفسهم مسؤولين، وخرّبوا بيوت الناس وخربوا لبنان وسمعته ودوره في المنطقة، ولا يزالون يأخذوننا بالقوة إلى حضن إيران".

واختتمت تغريدتها بالقول: "أنتم بلا كرامة وبلا ضمير، ويجب أن تستقيلوا اليوم".

وبعد الأزمة قال قرداحي: إن المقابلة أجريت معه في أغسطس الماضي، أي قبل تعيينه وزيرًا في الحكومة اللبنانية، وهو ما رفضته دول الخليج.

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