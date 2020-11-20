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"الشراري": الذكرى السادسة للبيعة تأتي وكلنا فخر بمنجزات القيادة الرشيدة

أكد أن لغة الأرقام دليل على مؤشرات ما تم إنجازه

أكد المهندس مطلق الأسمر الشراري، المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة عسير، أن الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تتزامن مع عقد قمة G20 برئاسة المملكة العربية السعودية، هذا الكيان الشامخ الذي يحق لكل مواطن سعودي أن يفخر بالانتماء له، خاصة مع ما تحقق من منجزات عملاقة وغير مسبوقة نتيجة القيادة الرشيدة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وبمتابعة وتوجيه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وأضاف "الشراري": لغة الأرقام أصدق المؤشرات التي عن طريقها نستطيع الحكم على حجم المنجزات. ونقول إن قطاع الطرق بمنطقة عسير حقق قفزة نوعية في تحقيق أهداف وزارة النقل في رؤية السعودية 2030، وخصوصًا في عام 2020؛ وكان ذلك بسبب حرص المهندس صالح الجاسر، وزير النقل، على تحقيق تلك الأهداف، بمتابعة ودعم ومساندة من المهندس بدر الدلامي، نائب الوزير لشؤون الطرق، من خلال التخطيط السليم، وتنفيذ مشاريع ومبادرات الإدارة العامة لسلامة الطرق.

وبيّن أنه في عامَي 2019 و2020 تم إنجاز عدد 38 مشروعًا لعدد 72 وصلة طرق بطول إجمالي تجاوز 775 كيلومترًا، من ضمنها 26 جسرًا، وتقاطع علوي بطول 3.3كم، وعدد 5 عقبات بطول تجاوز 40 كم، بمبلغ تجاوز 2.38 مليار ريال، إضافة إلى مشاريع طرق جارٍ تنفيذها بمبلغ تجاوز 3 مليارات، وبنسبة إنجاز إجمالية تجاوزت 60٪، ومشاريع الصيانة العادية والوقائية الجاري تنفيذها لعدد 10 عقود بمبلغ تجاوز 400 مليون ريال، وكذلك مشاريع ومبادرات الإدارة العامة لسلامة الطرق بمبلغ تجاوز 200 مليون ريال.

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"الشراري": الذكرى السادسة للبيعة تأتي وكلنا فخر بمنجزات القيادة الرشيدة
سبق

أكد المهندس مطلق الأسمر الشراري، المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة عسير، أن الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تتزامن مع عقد قمة G20 برئاسة المملكة العربية السعودية، هذا الكيان الشامخ الذي يحق لكل مواطن سعودي أن يفخر بالانتماء له، خاصة مع ما تحقق من منجزات عملاقة وغير مسبوقة نتيجة القيادة الرشيدة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وبمتابعة وتوجيه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وأضاف "الشراري": لغة الأرقام أصدق المؤشرات التي عن طريقها نستطيع الحكم على حجم المنجزات. ونقول إن قطاع الطرق بمنطقة عسير حقق قفزة نوعية في تحقيق أهداف وزارة النقل في رؤية السعودية 2030، وخصوصًا في عام 2020؛ وكان ذلك بسبب حرص المهندس صالح الجاسر، وزير النقل، على تحقيق تلك الأهداف، بمتابعة ودعم ومساندة من المهندس بدر الدلامي، نائب الوزير لشؤون الطرق، من خلال التخطيط السليم، وتنفيذ مشاريع ومبادرات الإدارة العامة لسلامة الطرق.

وبيّن أنه في عامَي 2019 و2020 تم إنجاز عدد 38 مشروعًا لعدد 72 وصلة طرق بطول إجمالي تجاوز 775 كيلومترًا، من ضمنها 26 جسرًا، وتقاطع علوي بطول 3.3كم، وعدد 5 عقبات بطول تجاوز 40 كم، بمبلغ تجاوز 2.38 مليار ريال، إضافة إلى مشاريع طرق جارٍ تنفيذها بمبلغ تجاوز 3 مليارات، وبنسبة إنجاز إجمالية تجاوزت 60٪، ومشاريع الصيانة العادية والوقائية الجاري تنفيذها لعدد 10 عقود بمبلغ تجاوز 400 مليون ريال، وكذلك مشاريع ومبادرات الإدارة العامة لسلامة الطرق بمبلغ تجاوز 200 مليون ريال.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
08:12 PM

"الشراري": الذكرى السادسة للبيعة تأتي وكلنا فخر بمنجزات القيادة الرشيدة

أكد أن لغة الأرقام دليل على مؤشرات ما تم إنجازه

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أكد المهندس مطلق الأسمر الشراري، المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة عسير، أن الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تتزامن مع عقد قمة G20 برئاسة المملكة العربية السعودية، هذا الكيان الشامخ الذي يحق لكل مواطن سعودي أن يفخر بالانتماء له، خاصة مع ما تحقق من منجزات عملاقة وغير مسبوقة نتيجة القيادة الرشيدة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وبمتابعة وتوجيه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وأضاف "الشراري": لغة الأرقام أصدق المؤشرات التي عن طريقها نستطيع الحكم على حجم المنجزات. ونقول إن قطاع الطرق بمنطقة عسير حقق قفزة نوعية في تحقيق أهداف وزارة النقل في رؤية السعودية 2030، وخصوصًا في عام 2020؛ وكان ذلك بسبب حرص المهندس صالح الجاسر، وزير النقل، على تحقيق تلك الأهداف، بمتابعة ودعم ومساندة من المهندس بدر الدلامي، نائب الوزير لشؤون الطرق، من خلال التخطيط السليم، وتنفيذ مشاريع ومبادرات الإدارة العامة لسلامة الطرق.

وبيّن أنه في عامَي 2019 و2020 تم إنجاز عدد 38 مشروعًا لعدد 72 وصلة طرق بطول إجمالي تجاوز 775 كيلومترًا، من ضمنها 26 جسرًا، وتقاطع علوي بطول 3.3كم، وعدد 5 عقبات بطول تجاوز 40 كم، بمبلغ تجاوز 2.38 مليار ريال، إضافة إلى مشاريع طرق جارٍ تنفيذها بمبلغ تجاوز 3 مليارات، وبنسبة إنجاز إجمالية تجاوزت 60٪، ومشاريع الصيانة العادية والوقائية الجاري تنفيذها لعدد 10 عقود بمبلغ تجاوز 400 مليون ريال، وكذلك مشاريع ومبادرات الإدارة العامة لسلامة الطرق بمبلغ تجاوز 200 مليون ريال.

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