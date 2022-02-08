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"الراجحي" يشكر القيادة بمناسبة تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية

أكد أنه سيساهم في تحسين التشريعات واللوائح والأنظمة على المستوى الوطني

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى عضوية ممثلين لأصحاب العمل والعمال.

ويأتي إنشاء هذا المجلس انطلاقًا من أهداف برنامج التحول الوطني لمواكبة رؤية المملكة 2030، واستراتيجية سوق العمل لتحقيق الرؤية الوطنية الشاملة في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث يعد ذلك من الأولويات الرئيسة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها.

وقال "الراجحي": المجلس يهدف إلى حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى التوعية حول أهمية السلامة والصحة المهنية، وتحسين التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.

وأشار إلى أن القرار يأتي امتدادًا للدعم الحكومي الواسع الذي تحظى به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أحد أهم الركائز الأساسية في رؤية الوزارة من خلال الوصول إلى بيئة عمل مميزة وسوق عمل جاذب، يرتكز على تطبيق أفضل المعايير العالمية وأبرز الممارسات الدولية ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراجحي" يشكر القيادة بمناسبة تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
سبق

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى عضوية ممثلين لأصحاب العمل والعمال.

ويأتي إنشاء هذا المجلس انطلاقًا من أهداف برنامج التحول الوطني لمواكبة رؤية المملكة 2030، واستراتيجية سوق العمل لتحقيق الرؤية الوطنية الشاملة في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث يعد ذلك من الأولويات الرئيسة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها.

وقال "الراجحي": المجلس يهدف إلى حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى التوعية حول أهمية السلامة والصحة المهنية، وتحسين التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.

وأشار إلى أن القرار يأتي امتدادًا للدعم الحكومي الواسع الذي تحظى به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أحد أهم الركائز الأساسية في رؤية الوزارة من خلال الوصول إلى بيئة عمل مميزة وسوق عمل جاذب، يرتكز على تطبيق أفضل المعايير العالمية وأبرز الممارسات الدولية ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
05:15 PM

"الراجحي" يشكر القيادة بمناسبة تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية

أكد أنه سيساهم في تحسين التشريعات واللوائح والأنظمة على المستوى الوطني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى عضوية ممثلين لأصحاب العمل والعمال.

ويأتي إنشاء هذا المجلس انطلاقًا من أهداف برنامج التحول الوطني لمواكبة رؤية المملكة 2030، واستراتيجية سوق العمل لتحقيق الرؤية الوطنية الشاملة في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث يعد ذلك من الأولويات الرئيسة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها.

وقال "الراجحي": المجلس يهدف إلى حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى التوعية حول أهمية السلامة والصحة المهنية، وتحسين التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.

وأشار إلى أن القرار يأتي امتدادًا للدعم الحكومي الواسع الذي تحظى به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أحد أهم الركائز الأساسية في رؤية الوزارة من خلال الوصول إلى بيئة عمل مميزة وسوق عمل جاذب، يرتكز على تطبيق أفضل المعايير العالمية وأبرز الممارسات الدولية ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

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