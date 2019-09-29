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إمارة مكة عن حريق محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية: اندلع في السقف

قالت: فرق "مدني جدة" ما زالت تعمل على إطفائه ولا إصابات حتى الآن

قالت إمارة منطقة مكة المكرمة قبل قليل إن الدفاع المدني بـ #جدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية.
وتابعت : ما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.

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إمارة مكة عن حريق محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية: اندلع في السقف
سبق

قالت إمارة منطقة مكة المكرمة قبل قليل إن الدفاع المدني بـ #جدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية.
وتابعت : ما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
02:22 PM
اخر تعديل
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
02:58 PM

إمارة مكة عن حريق محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية: اندلع في السقف

قالت: فرق "مدني جدة" ما زالت تعمل على إطفائه ولا إصابات حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
1
9,630

قالت إمارة منطقة مكة المكرمة قبل قليل إن الدفاع المدني بـ #جدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية.
وتابعت : ما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.

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