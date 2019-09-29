قالت إمارة منطقة مكة المكرمة قبل قليل إن الدفاع المدني بـ #جدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية. وتابعت : ما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.

إمارة مكة عن حريق محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية: اندلع في السقف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-29 قالت إمارة منطقة مكة المكرمة قبل قليل إن الدفاع المدني بـ #جدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية.

وتابعت : ما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 02:22 PM

اخر تعديل 29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 02:58 PM

إمارة مكة عن حريق محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية: اندلع في السقف قالت: فرق "مدني جدة" ما زالت تعمل على إطفائه ولا إصابات حتى الآن





A A A





92 مشاركة

قالت إمارة منطقة مكة المكرمة قبل قليل إن الدفاع المدني بـ #جدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية.

وتابعت : ما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.