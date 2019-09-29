قالت إمارة منطقة مكة المكرمة قبل قليل إن الدفاع المدني بـ #جدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية.
وتابعت : ما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.
إمارة مكة عن حريق محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية: اندلع في السقف
قالت: فرق "مدني جدة" ما زالت تعمل على إطفائه ولا إصابات حتى الآن
قالت إمارة منطقة مكة المكرمة قبل قليل إن الدفاع المدني بـ #جدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية.
وتابعت : ما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.
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إمارة مكة عن حريق محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية: اندلع في السقفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-29
قالت إمارة منطقة مكة المكرمة قبل قليل إن الدفاع المدني بـ #جدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية.
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
02:22 PM
اخر تعديل
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
02:58 PM
إمارة مكة عن حريق محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية: اندلع في السقف
قالت: فرق "مدني جدة" ما زالت تعمل على إطفائه ولا إصابات حتى الآن
قالت إمارة منطقة مكة المكرمة قبل قليل إن الدفاع المدني بـ #جدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية.
وتابعت : ما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.
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