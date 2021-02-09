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وفاة والد الزميل الِإعلامي "فهد المنجومي"

‬انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ مستور بن عايض الثبيتي والد الزميل الإعلامي فهد المنجومي، وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد بالمسجد الحرام، ودفن الجثمان بمقبرة شهداء الحرم.

وتتلقى أسرة الفقيد العزاء على جوال الزميل فهد/ 0555561116

وتتقدم "سبق" بخالص العزاء وصادق المواساة للزميل "فهد المنجومي" في وفاة والده، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وفاة والد الزميل الِإعلامي "فهد المنجومي"
سبق

‬انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ مستور بن عايض الثبيتي والد الزميل الإعلامي فهد المنجومي، وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد بالمسجد الحرام، ودفن الجثمان بمقبرة شهداء الحرم.

وتتلقى أسرة الفقيد العزاء على جوال الزميل فهد/ 0555561116

وتتقدم "سبق" بخالص العزاء وصادق المواساة للزميل "فهد المنجومي" في وفاة والده، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
09:38 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
10:31 PM

وفاة والد الزميل الِإعلامي "فهد المنجومي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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131

‬انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ مستور بن عايض الثبيتي والد الزميل الإعلامي فهد المنجومي، وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد بالمسجد الحرام، ودفن الجثمان بمقبرة شهداء الحرم.

وتتلقى أسرة الفقيد العزاء على جوال الزميل فهد/ 0555561116

وتتقدم "سبق" بخالص العزاء وصادق المواساة للزميل "فهد المنجومي" في وفاة والده، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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