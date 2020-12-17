رئيس جامعة جازان: ميزانية 2021 تعزز مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة

القحطاني: تخصيص 186 مليار ريال للتعليم يؤكد حرص القيادة على الاهتمام بالمستقبل

رفع رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام 2021م.

وأشار القحطاني إلى أن حنكة وبُعد نظر قيادتنا الرشيدة، حدّت من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين؛ وعلى اقتصادها رغم ما شهده العالم هذا العام من تداعيات وتحديات اقتصادية على إثر جائحة كورونا؛ وذلك باتخاذ المملكة للتدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية.

وأكد أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين تُجسّد دعمه لآمال وتطلعات الشعب السعودي لمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والمضيّ في تطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص، وتنفيذ البرامج والمشروعات الإسكانية، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد.

وبيّن القحطاني أن تخصيص 186 مليار ريال لقطاع التعليم من هذه الميزانية؛ يأتي انطلاقًا من حرص القيادة على الاهتمام البالغ بمستقبل أبناء وبنات الوطن، وتطوير قدراتهم التعليمية وإكسابهم المهارات التي تسهم في خدمة دينهم ووطنهم والإنسانية، وتؤهلهم لأن يكونوا مثالًا يحتذى به في التعلم والرقي في مختلف المجالات.

وأوضح أن رؤية المملكة 2030 هي رؤية طموحة لمرحلة تَحَوّل رئيسية للاقتصاد السعودي، وانطلاقة جديدة نحو المستقبل بتنفيذ برامج تحقيق الرؤية والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والمبادرات؛ لتنويع القاعدة الاقتصادية، وقد ساهمت هذه المبادرات في تحفيز معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وظهرت بشكل واضح على أداء القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية.

وسأل رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، الله عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم على المملكة أمنها وأمانها.