النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حملة ترامب تستأنف حكمًا برفض طلبها وقف إعلان فوز "بايدن" بولاية بنسلفانيا

القاضي وصف ما جاء بالدعوى بأنه "حجج بلا أساس واتهامات قائمة على التكهنات"

استأنفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأحد حُكمًا برفض طلبها وقف إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية بنسلفانيا، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، ذكرت الحملة في الدعوى أنها طعنت على قرار قاضي المحكمة الجزئية ماثيو بران في محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأمريكية.

يُشار إلى أن بران كان قد رفض السبت دعوى قضائية أقامتها حملة ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في بنسلفانيا حيث فاز ترامب في انتخابات 2016.

ووصف القاضي ما جاء في الدعوى بأنه "حجج قانونية بلا أساس، واتهامات قائمة على التكهنات". ويمهد هذا القرار القضائي لمصادقة بنسلفانيا على فوز بايدن في الولاية، وهو إعلان مقرر اليوم الاثنين.

يُذكر أن بايدن فاز بأصوات الهيئة الناخبة التي تقرر في نهاية المطاف مَن سيدخل إلى البيت الأبيض. وقد حصل على 306 أصوات مقابل 232 لترامب.

ومن المقرر أن تصوّت الهيئة الناخبة رسميًّا في 14 ديسمبر، على أن تسبقها مصادقة الولايات على النتائج.

وعادة ما تصادق الولايات على النتائج بشكل روتيني بعد كل انتخابات رئاسية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
حملة ترامب تستأنف حكمًا برفض طلبها وقف إعلان فوز "بايدن" بولاية بنسلفانيا
سبق

استأنفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأحد حُكمًا برفض طلبها وقف إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية بنسلفانيا، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، ذكرت الحملة في الدعوى أنها طعنت على قرار قاضي المحكمة الجزئية ماثيو بران في محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأمريكية.

يُشار إلى أن بران كان قد رفض السبت دعوى قضائية أقامتها حملة ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في بنسلفانيا حيث فاز ترامب في انتخابات 2016.

ووصف القاضي ما جاء في الدعوى بأنه "حجج قانونية بلا أساس، واتهامات قائمة على التكهنات". ويمهد هذا القرار القضائي لمصادقة بنسلفانيا على فوز بايدن في الولاية، وهو إعلان مقرر اليوم الاثنين.

يُذكر أن بايدن فاز بأصوات الهيئة الناخبة التي تقرر في نهاية المطاف مَن سيدخل إلى البيت الأبيض. وقد حصل على 306 أصوات مقابل 232 لترامب.

ومن المقرر أن تصوّت الهيئة الناخبة رسميًّا في 14 ديسمبر، على أن تسبقها مصادقة الولايات على النتائج.

وعادة ما تصادق الولايات على النتائج بشكل روتيني بعد كل انتخابات رئاسية.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
01:19 AM

حملة ترامب تستأنف حكمًا برفض طلبها وقف إعلان فوز "بايدن" بولاية بنسلفانيا

القاضي وصف ما جاء بالدعوى بأنه "حجج بلا أساس واتهامات قائمة على التكهنات"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
1,771

استأنفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأحد حُكمًا برفض طلبها وقف إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية بنسلفانيا، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، ذكرت الحملة في الدعوى أنها طعنت على قرار قاضي المحكمة الجزئية ماثيو بران في محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأمريكية.

يُشار إلى أن بران كان قد رفض السبت دعوى قضائية أقامتها حملة ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في بنسلفانيا حيث فاز ترامب في انتخابات 2016.

ووصف القاضي ما جاء في الدعوى بأنه "حجج قانونية بلا أساس، واتهامات قائمة على التكهنات". ويمهد هذا القرار القضائي لمصادقة بنسلفانيا على فوز بايدن في الولاية، وهو إعلان مقرر اليوم الاثنين.

يُذكر أن بايدن فاز بأصوات الهيئة الناخبة التي تقرر في نهاية المطاف مَن سيدخل إلى البيت الأبيض. وقد حصل على 306 أصوات مقابل 232 لترامب.

ومن المقرر أن تصوّت الهيئة الناخبة رسميًّا في 14 ديسمبر، على أن تسبقها مصادقة الولايات على النتائج.

وعادة ما تصادق الولايات على النتائج بشكل روتيني بعد كل انتخابات رئاسية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,020
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,177
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,670
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,476

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة