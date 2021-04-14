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1510 سلال غذائية رمضانية توزعها جمعية أيتام جدة

تحقيقًا لرؤية 2030 في تحسين جودة الحياة

وزعت جمعية أيتام جدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 1510 منتجات غذائية على مستفيدي الجمعية من الأيتام وأسرهم لتهيئتهم لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية د.م.محمد ناقرو، أن المنتجات الغذائية التي وزعتها الجمعية في انطلاق حملتها مصباح يتيم شملت 1510 سلال غذائية، استفادت منها 200 أسرة، مشيدًا بمشاركة ثمانية من المتطوعين، و بدعم منصة إحسان، ومؤسسة الغويلي الخيرية.

وأضاف ناقرو أن الحملة مستمرة في الفترة القادمة، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة للأيتام، من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي ترقى بحياتهم المعيشية، والمنزلية، والتعليمية، مهيبًا بالجميع المشاركة في الحملة؛ لما فيها من نفع لفئة غالية على الجميع، وهي فئة الأيتام.

جدير بالذكر أن مسمى "مصباح يتيم" تم اختياره للحملة كرمز يحمل قيمة إنسانية يعبر عن النور الذي سيغمر قلب اليتيم، وما ينتج عنه من سعادة وسرور يشاركه فيها من مدّ له يد العون والمساعدة، في أي صورة كانت.

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1510 سلال غذائية رمضانية توزعها جمعية أيتام جدة
سبق

وزعت جمعية أيتام جدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 1510 منتجات غذائية على مستفيدي الجمعية من الأيتام وأسرهم لتهيئتهم لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية د.م.محمد ناقرو، أن المنتجات الغذائية التي وزعتها الجمعية في انطلاق حملتها مصباح يتيم شملت 1510 سلال غذائية، استفادت منها 200 أسرة، مشيدًا بمشاركة ثمانية من المتطوعين، و بدعم منصة إحسان، ومؤسسة الغويلي الخيرية.

وأضاف ناقرو أن الحملة مستمرة في الفترة القادمة، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة للأيتام، من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي ترقى بحياتهم المعيشية، والمنزلية، والتعليمية، مهيبًا بالجميع المشاركة في الحملة؛ لما فيها من نفع لفئة غالية على الجميع، وهي فئة الأيتام.

جدير بالذكر أن مسمى "مصباح يتيم" تم اختياره للحملة كرمز يحمل قيمة إنسانية يعبر عن النور الذي سيغمر قلب اليتيم، وما ينتج عنه من سعادة وسرور يشاركه فيها من مدّ له يد العون والمساعدة، في أي صورة كانت.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
05:47 PM

1510 سلال غذائية رمضانية توزعها جمعية أيتام جدة

تحقيقًا لرؤية 2030 في تحسين جودة الحياة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وزعت جمعية أيتام جدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 1510 منتجات غذائية على مستفيدي الجمعية من الأيتام وأسرهم لتهيئتهم لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية د.م.محمد ناقرو، أن المنتجات الغذائية التي وزعتها الجمعية في انطلاق حملتها مصباح يتيم شملت 1510 سلال غذائية، استفادت منها 200 أسرة، مشيدًا بمشاركة ثمانية من المتطوعين، و بدعم منصة إحسان، ومؤسسة الغويلي الخيرية.

وأضاف ناقرو أن الحملة مستمرة في الفترة القادمة، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة للأيتام، من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي ترقى بحياتهم المعيشية، والمنزلية، والتعليمية، مهيبًا بالجميع المشاركة في الحملة؛ لما فيها من نفع لفئة غالية على الجميع، وهي فئة الأيتام.

جدير بالذكر أن مسمى "مصباح يتيم" تم اختياره للحملة كرمز يحمل قيمة إنسانية يعبر عن النور الذي سيغمر قلب اليتيم، وما ينتج عنه من سعادة وسرور يشاركه فيها من مدّ له يد العون والمساعدة، في أي صورة كانت.

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