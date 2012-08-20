احتفل الدكتور خالد بن محمد بن صقر البراق، بزفاف نجله المهندس الوليد على ابنة المرحوم جزاء بن محيا العصيمي، حيث اقتصر الحضور على عدد من الوجهاء والأعيان بمكة المكرمة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.
"البراق" يحتفل بزفاف "الوليد" بمكة المكرمة
احتفل الدكتور خالد بن محمد بن صقر البراق، بزفاف نجله المهندس الوليد على ابنة المرحوم جزاء بن محيا العصيمي، حيث اقتصر الحضور على عدد من الوجهاء والأعيان بمكة المكرمة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.
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"البراق" يحتفل بزفاف "الوليد" بمكة المكرمةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-20
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
12:55 AM
"البراق" يحتفل بزفاف "الوليد" بمكة المكرمة
احتفل الدكتور خالد بن محمد بن صقر البراق، بزفاف نجله المهندس الوليد على ابنة المرحوم جزاء بن محيا العصيمي، حيث اقتصر الحضور على عدد من الوجهاء والأعيان بمكة المكرمة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.
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