بالفيديو.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة
تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية القوات الإسرائيلية.
وطبقاً لـ"آر تي"، أفاد شهود عيان بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، وأدوا طقوساً، ونفذوا جولات استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
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بالفيديو.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-15
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية القوات الإسرائيلية.
وطبقاً لـ"آر تي"، أفاد شهود عيان بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، وأدوا طقوساً، ونفذوا جولات استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
04:52 PM
بالفيديو.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة
تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية القوات الإسرائيلية.
وطبقاً لـ"آر تي"، أفاد شهود عيان بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، وأدوا طقوساً، ونفذوا جولات استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا