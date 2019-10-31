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هزة أرضية بقوة 4.6 درجة في الخليج العربي

شعر بها بعض السكان

أعلن المركز الوطني للأرصاد الإماراتي عن وقوع هزة أرضية في الخليج العربي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات نقلًا عن المركز؛ أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت اليوم في الساعة 19:44 مساء حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات؛ هزة أرضية بقوة 4.6 درجة ريختر في الخليج العربي، شعر بها بعض السكان.

هزة أرضية زلزال الإمارات الخليج العربي

الرئيسية/ أخبار العالم

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هزة أرضية بقوة 4.6 درجة في الخليج العربي
سبق

أعلن المركز الوطني للأرصاد الإماراتي عن وقوع هزة أرضية في الخليج العربي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات نقلًا عن المركز؛ أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت اليوم في الساعة 19:44 مساء حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات؛ هزة أرضية بقوة 4.6 درجة ريختر في الخليج العربي، شعر بها بعض السكان.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
09:44 PM

هزة أرضية بقوة 4.6 درجة في الخليج العربي

شعر بها بعض السكان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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4,956

أعلن المركز الوطني للأرصاد الإماراتي عن وقوع هزة أرضية في الخليج العربي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات نقلًا عن المركز؛ أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت اليوم في الساعة 19:44 مساء حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات؛ هزة أرضية بقوة 4.6 درجة ريختر في الخليج العربي، شعر بها بعض السكان.

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