إصابات كورونا في الإمارات تتخطى 3400 حالة في 24 ساعة
الصحة الإماراتية: 5 وفيات ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 745
سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3.453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 253.261 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 5 وَفَيَات جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 745، مشيرة إلى شفاء 3.268 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 225.374 حالة.
إصابات كورونا في الإمارات تتخطى 3400 حالة في 24 ساعة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-01-17
سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3.453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 253.261 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 5 وَفَيَات جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 745، مشيرة إلى شفاء 3.268 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 225.374 حالة.
17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
02:30 PM
إصابات كورونا في الإمارات تتخطى 3400 حالة في 24 ساعة
الصحة الإماراتية: 5 وفيات ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 745
سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3.453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 253.261 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 5 وَفَيَات جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 745، مشيرة إلى شفاء 3.268 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 225.374 حالة.