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"الأرصاد" تنبّه لسحب رعدية على "القنفذة والليث"

الحالة تستمر حتى الساعة 8 من مساء اليوم الجمعة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من سحب رعدية تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث.

وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه لسحب رعدية على "القنفذة والليث"
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من سحب رعدية تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث.

وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
01:27 PM

"الأرصاد" تنبّه لسحب رعدية على "القنفذة والليث"

الحالة تستمر حتى الساعة 8 من مساء اليوم الجمعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من سحب رعدية تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث.

وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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