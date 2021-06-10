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السجن 18 شهرًا مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة على صافع الرئيس الفرنسي

سيمضي وراء القضبان أربعة أشهر فقط

أصدر القضاء الفرنسي اليوم الخميس حكمًا بسجن الرجل الذي أقدم على صفع الرئيس إيمانويل ماكرون قبل يومين، خلال زيارة الأخير إلى جنوب شرق البلاد.
وجرت محاكمة المواطن داميان تاريل (28 عامًا) اليوم الخميس وفقًا لنظام "المثول الفوري" الذي يضمن تسريع إجراءات المحاكمة، لا سيما في حالات الجنح المتلبس بها، وذلك بعد عرض المتهم في وقت سابق من اليوم على النائب العام.
وطالبت النيابة من القضاء سجن المتهم لمدة 18 شهرًا دون فرض غرامة عليه، فيما كان تاريل يواجه إجمالًا عقوبة السجن لفترة تصل إلى ثلاثة أعوام وغرامة مالية تصل 45 ألف يورو.
وأكدت قناة BFMTV أن القضاء أصدر حكمًا بسجن تاريل لمدة 18 شهرًا، مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة، وسيمضي المدان وراء القضبان أربعة أشهر.
ويقضي الحكم بمنع تاريل من حيازة الأسلحة على مدى خمس سنوات، وحظر تعيينه لأي مناصب حكومية وحرمانه من الحقوق المدنية لمدة ثلاث سنوات.
وقال تاريل أمام القضاء إنه لا يندم على ما فعله، واصفًا ماكرون بأنه "رمز لركود الدولة"، وأعرب عن قناعته بأن الرئيس "لم ينتخب من قبل المجتمع الفرنسي أجمع".

الرئيسية/ أخبار العالم

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السجن 18 شهرًا مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة على صافع الرئيس الفرنسي
سبق

أصدر القضاء الفرنسي اليوم الخميس حكمًا بسجن الرجل الذي أقدم على صفع الرئيس إيمانويل ماكرون قبل يومين، خلال زيارة الأخير إلى جنوب شرق البلاد.
وجرت محاكمة المواطن داميان تاريل (28 عامًا) اليوم الخميس وفقًا لنظام "المثول الفوري" الذي يضمن تسريع إجراءات المحاكمة، لا سيما في حالات الجنح المتلبس بها، وذلك بعد عرض المتهم في وقت سابق من اليوم على النائب العام.
وطالبت النيابة من القضاء سجن المتهم لمدة 18 شهرًا دون فرض غرامة عليه، فيما كان تاريل يواجه إجمالًا عقوبة السجن لفترة تصل إلى ثلاثة أعوام وغرامة مالية تصل 45 ألف يورو.
وأكدت قناة BFMTV أن القضاء أصدر حكمًا بسجن تاريل لمدة 18 شهرًا، مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة، وسيمضي المدان وراء القضبان أربعة أشهر.
ويقضي الحكم بمنع تاريل من حيازة الأسلحة على مدى خمس سنوات، وحظر تعيينه لأي مناصب حكومية وحرمانه من الحقوق المدنية لمدة ثلاث سنوات.
وقال تاريل أمام القضاء إنه لا يندم على ما فعله، واصفًا ماكرون بأنه "رمز لركود الدولة"، وأعرب عن قناعته بأن الرئيس "لم ينتخب من قبل المجتمع الفرنسي أجمع".

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
06:53 PM

السجن 18 شهرًا مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة على صافع الرئيس الفرنسي

سيمضي وراء القضبان أربعة أشهر فقط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر القضاء الفرنسي اليوم الخميس حكمًا بسجن الرجل الذي أقدم على صفع الرئيس إيمانويل ماكرون قبل يومين، خلال زيارة الأخير إلى جنوب شرق البلاد.
وجرت محاكمة المواطن داميان تاريل (28 عامًا) اليوم الخميس وفقًا لنظام "المثول الفوري" الذي يضمن تسريع إجراءات المحاكمة، لا سيما في حالات الجنح المتلبس بها، وذلك بعد عرض المتهم في وقت سابق من اليوم على النائب العام.
وطالبت النيابة من القضاء سجن المتهم لمدة 18 شهرًا دون فرض غرامة عليه، فيما كان تاريل يواجه إجمالًا عقوبة السجن لفترة تصل إلى ثلاثة أعوام وغرامة مالية تصل 45 ألف يورو.
وأكدت قناة BFMTV أن القضاء أصدر حكمًا بسجن تاريل لمدة 18 شهرًا، مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة، وسيمضي المدان وراء القضبان أربعة أشهر.
ويقضي الحكم بمنع تاريل من حيازة الأسلحة على مدى خمس سنوات، وحظر تعيينه لأي مناصب حكومية وحرمانه من الحقوق المدنية لمدة ثلاث سنوات.
وقال تاريل أمام القضاء إنه لا يندم على ما فعله، واصفًا ماكرون بأنه "رمز لركود الدولة"، وأعرب عن قناعته بأن الرئيس "لم ينتخب من قبل المجتمع الفرنسي أجمع".

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