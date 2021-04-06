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"المرور" يضبط قائد مركبة راوغ بين السيارات بتهور

بعد شكوى أحد المواطنين موثقة بفيديو للواقعة على تويتر

تفاعل المرور السعودي مع شكوى أحد المواطنين من قائد مركبة قام بالمراوغة بين السيارات بتهور، لافتاً إلى أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان حساب المرور على تويتر، اليوم، قد أوضح أنه تلقى تغريدة لأحد المواطنين رصد خلالها بالفيديو قيام قائد إحدى المركبات بالمراوغة بين السيارات بتهور، وقبل أقل من 24 ساعة من تلقي الشكوى، أفاد بضبط القائد المتهور، وإحالته إلى الجهة المختصة لمعاقبته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور" يضبط قائد مركبة راوغ بين السيارات بتهور
سبق

تفاعل المرور السعودي مع شكوى أحد المواطنين من قائد مركبة قام بالمراوغة بين السيارات بتهور، لافتاً إلى أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان حساب المرور على تويتر، اليوم، قد أوضح أنه تلقى تغريدة لأحد المواطنين رصد خلالها بالفيديو قيام قائد إحدى المركبات بالمراوغة بين السيارات بتهور، وقبل أقل من 24 ساعة من تلقي الشكوى، أفاد بضبط القائد المتهور، وإحالته إلى الجهة المختصة لمعاقبته.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
12:48 PM

"المرور" يضبط قائد مركبة راوغ بين السيارات بتهور

بعد شكوى أحد المواطنين موثقة بفيديو للواقعة على تويتر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,214

تفاعل المرور السعودي مع شكوى أحد المواطنين من قائد مركبة قام بالمراوغة بين السيارات بتهور، لافتاً إلى أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان حساب المرور على تويتر، اليوم، قد أوضح أنه تلقى تغريدة لأحد المواطنين رصد خلالها بالفيديو قيام قائد إحدى المركبات بالمراوغة بين السيارات بتهور، وقبل أقل من 24 ساعة من تلقي الشكوى، أفاد بضبط القائد المتهور، وإحالته إلى الجهة المختصة لمعاقبته.

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