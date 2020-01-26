وقالت عبر حسابها في "تويتر": تنصح القنصلية المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في #هونج_كونج بالمغادرة بسبب انتشار فيروس كورونا، كما تنصح القنصلية تأجيل زيارة المواطنين المجدولة إلى هونج كونج سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية، ويفضل بالنسبة للطلاب الدارسين في هونج كونج الموجودين في المملكة حالياً عدم العودة لحين تحسن الأمور والتنسيق في ذلك مع الملحقية الثقافية.

دعت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين، إلى المغادرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

القنصلية في هونج كونج تدعو السعوديين إلى المغادرة بسبب انتشار "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-26 دعت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين، إلى المغادرة بسبب انتشار فيروس كورونا. وقالت عبر حسابها في "تويتر": تنصح القنصلية المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في #هونج_كونج بالمغادرة بسبب انتشار فيروس كورونا، كما تنصح القنصلية تأجيل زيارة المواطنين المجدولة إلى هونج كونج سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية، ويفضل بالنسبة للطلاب الدارسين في هونج كونج الموجودين في المملكة حالياً عدم العودة لحين تحسن الأمور والتنسيق في ذلك مع الملحقية الثقافية.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441 08:38 AM

القنصلية في هونج كونج تدعو السعوديين إلى المغادرة بسبب انتشار "كورونا" طالبت الموجودين في المملكة حالياً بعدم العودة والتنسيق مع الملحقية الثقافية





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دعت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين، إلى المغادرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تنصح القنصلية المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في #هونج_كونج بالمغادرة بسبب انتشار فيروس كورونا، كما تنصح القنصلية تأجيل زيارة المواطنين المجدولة إلى هونج كونج سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية، ويفضل بالنسبة للطلاب الدارسين في هونج كونج الموجودين في المملكة حالياً عدم العودة لحين تحسن الأمور والتنسيق في ذلك مع الملحقية الثقافية.