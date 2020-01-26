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القنصلية في هونج كونج تدعو السعوديين إلى المغادرة بسبب انتشار "كورونا"

طالبت الموجودين في المملكة حالياً بعدم العودة والتنسيق مع الملحقية الثقافية

دعت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين، إلى المغادرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تنصح القنصلية المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في #هونج_كونج بالمغادرة بسبب انتشار فيروس كورونا، كما تنصح القنصلية تأجيل زيارة المواطنين المجدولة إلى هونج كونج سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية، ويفضل بالنسبة للطلاب الدارسين في هونج كونج الموجودين في المملكة حالياً عدم العودة لحين تحسن الأمور والتنسيق في ذلك مع الملحقية الثقافية.

قنصلية المملكة في هونج كونج الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القنصلية في هونج كونج تدعو السعوديين إلى المغادرة بسبب انتشار "كورونا"
سبق

دعت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين، إلى المغادرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تنصح القنصلية المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في #هونج_كونج بالمغادرة بسبب انتشار فيروس كورونا، كما تنصح القنصلية تأجيل زيارة المواطنين المجدولة إلى هونج كونج سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية، ويفضل بالنسبة للطلاب الدارسين في هونج كونج الموجودين في المملكة حالياً عدم العودة لحين تحسن الأمور والتنسيق في ذلك مع الملحقية الثقافية.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
08:38 AM

القنصلية في هونج كونج تدعو السعوديين إلى المغادرة بسبب انتشار "كورونا"

طالبت الموجودين في المملكة حالياً بعدم العودة والتنسيق مع الملحقية الثقافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,179

دعت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين، إلى المغادرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تنصح القنصلية المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في #هونج_كونج بالمغادرة بسبب انتشار فيروس كورونا، كما تنصح القنصلية تأجيل زيارة المواطنين المجدولة إلى هونج كونج سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية، ويفضل بالنسبة للطلاب الدارسين في هونج كونج الموجودين في المملكة حالياً عدم العودة لحين تحسن الأمور والتنسيق في ذلك مع الملحقية الثقافية.

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