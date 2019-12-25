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شاهد.. بقرة تسقط من سقف مدرسة بـ"جبال الحشر" في جازان

نجاة طالبات جراء سقوطها بأعجوبة

في واقعة غريبة، سقطت بقرة من سقف مدرسة بنات في "جبال الحشر" بمحافظة الداير إلى داخل فناء المدرسة، ونجت من جراء سقوطها مجموعة من الطالبات بأعجوبة.

وكشفت التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، أن البقرة نزلت من الطريق الذي يعلو المدرسة، وسقطت على سقف مكون من "شينكو"، واخترقته وصولاً إلى فناء المدرسة، ونجت منها الطالبات.

كما كشفت المعلومات عن مطالبات بتحسين وضع المدرسة المستأجرة بمبنى حكومي.

بقرة جبال الحشر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. بقرة تسقط من سقف مدرسة بـ"جبال الحشر" في جازان
سبق

في واقعة غريبة، سقطت بقرة من سقف مدرسة بنات في "جبال الحشر" بمحافظة الداير إلى داخل فناء المدرسة، ونجت من جراء سقوطها مجموعة من الطالبات بأعجوبة.

وكشفت التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، أن البقرة نزلت من الطريق الذي يعلو المدرسة، وسقطت على سقف مكون من "شينكو"، واخترقته وصولاً إلى فناء المدرسة، ونجت منها الطالبات.

كما كشفت المعلومات عن مطالبات بتحسين وضع المدرسة المستأجرة بمبنى حكومي.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
04:38 PM

شاهد.. بقرة تسقط من سقف مدرسة بـ"جبال الحشر" في جازان

نجاة طالبات جراء سقوطها بأعجوبة

A A A
محمد المواسي - جازان
5
8,051

في واقعة غريبة، سقطت بقرة من سقف مدرسة بنات في "جبال الحشر" بمحافظة الداير إلى داخل فناء المدرسة، ونجت من جراء سقوطها مجموعة من الطالبات بأعجوبة.

وكشفت التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، أن البقرة نزلت من الطريق الذي يعلو المدرسة، وسقطت على سقف مكون من "شينكو"، واخترقته وصولاً إلى فناء المدرسة، ونجت منها الطالبات.

كما كشفت المعلومات عن مطالبات بتحسين وضع المدرسة المستأجرة بمبنى حكومي.

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