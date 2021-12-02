التحالف: تدمير 6 آليات عسكرية للحوثيين والقضاء على 45 عنصرًا إرهابيًا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تنفيذ (9) عمليات استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقال #التحالف: الاستهدافات دمرت (6) آليات عسكرية، وقضت على أكثر من (45) عنصرًا إرهابيًا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تنفيذ (9) عمليات استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقال #التحالف: الاستهدافات دمرت (6) آليات عسكرية، وقضت على أكثر من (45) عنصرًا إرهابيًا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تنفيذ (9) عمليات استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقال #التحالف: الاستهدافات دمرت (6) آليات عسكرية، وقضت على أكثر من (45) عنصرًا إرهابيًا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تنفيذ (9) عمليات استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقال #التحالف: الاستهدافات دمرت (6) آليات عسكرية، وقضت على أكثر من (45) عنصرًا إرهابيًا.