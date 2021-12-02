وقال #التحالف: الاستهدافات دمرت (6) آليات عسكرية، وقضت على أكثر من (45) عنصرًا إرهابيًا.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تنفيذ (9) عمليات استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

التحالف: تدمير 6 آليات عسكرية للحوثيين والقضاء على 45 عنصرًا إرهابيًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-02 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تنفيذ (9) عمليات استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية. وقال #التحالف: الاستهدافات دمرت (6) آليات عسكرية، وقضت على أكثر من (45) عنصرًا إرهابيًا.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443 03:44 PM

التحالف: تدمير 6 آليات عسكرية للحوثيين والقضاء على 45 عنصرًا إرهابيًا عقب تنفيذ 9 عمليات استهداف في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية





A A A





1 مشاركة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تنفيذ (9) عمليات استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال #التحالف: الاستهدافات دمرت (6) آليات عسكرية، وقضت على أكثر من (45) عنصرًا إرهابيًا.