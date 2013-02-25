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فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية المملكة المتحدة

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب.
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية المملكة المتحدة
سبق

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب.
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
08:57 PM

فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية المملكة المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب.
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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