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"الصحة": تسجيل 5505 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4349 خلال الـ24 ساعة الماضية

لقاح كورونا.. فيديو ضبط ممرضة تقوم بـ"فعل مخجل"

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ممرضة في باليرمو، بعدما ضبطتها كاميرات المراقبة وهي تقوم بـ"فعل مخجل"؛ حيث كانت تتعمد إفراغ محتوى حقنة التطعيم، ثم تتظاهر بحقن اللقاح.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الممرضةَ وهي تُفرغ محتوى إبرة تحتوي لقاح كوفيد-19 خارج ذراع الشخص الذي يفترض أنه سيحصل على التطعيم.

وألقت الشرطة القبض على الممرضة بتهمة التظاهر بإعطاء لقاحات كوفيد-19، لمناهضي التطعيم، ليتمكنوا من استخدام الشهادات الصحية الرسمية للسفر، ودخول المقاهي والمطاعم ووسائل النقل العام في البلاد.

واستخدم المحققون كاميرا خفية لتصوير ممرضة تبلغ من العمر 58 عامًا، تعمل في مركز للتطعيم في باليرمو.

ووفق الشرطة الإيطالية؛ فإنه جرى اعتقال الممرضة بتهمة التزوير، والامتناع عن إعطاء اللقاحات المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت مصادر في الشرطة الإيطالية قد قالت لوسائل إعلام محلية: إن المناهضين للقاحات يدفعون ما يصل إلى 300 يورو مقابل الحصول على "المرور الأخضر"، الذي فرضته الحكومة في ديسمبر الماضي كشرط لدخول جميع الأماكن العامة.

وسجلت إيطاليا 149512 إصابة بكوفيد-19 يوم الأحد، بالمقارنة مع 180426 إصابة يوم السبت، كما هبط عدد الوفيات إلى 248 من 308.

كذلك سجلت إيطاليا 141104 وفيات مرتبطة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في فبراير 2020 وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع على مستوى العالم؛ علما بأن عدد الإصابات المسجلة في البلاد 8.71 ملايين حالة؛ وفق ما ذكرته "رويترز".

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لقاح كورونا.. فيديو ضبط ممرضة تقوم بـ"فعل مخجل"
سبق

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ممرضة في باليرمو، بعدما ضبطتها كاميرات المراقبة وهي تقوم بـ"فعل مخجل"؛ حيث كانت تتعمد إفراغ محتوى حقنة التطعيم، ثم تتظاهر بحقن اللقاح.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الممرضةَ وهي تُفرغ محتوى إبرة تحتوي لقاح كوفيد-19 خارج ذراع الشخص الذي يفترض أنه سيحصل على التطعيم.

وألقت الشرطة القبض على الممرضة بتهمة التظاهر بإعطاء لقاحات كوفيد-19، لمناهضي التطعيم، ليتمكنوا من استخدام الشهادات الصحية الرسمية للسفر، ودخول المقاهي والمطاعم ووسائل النقل العام في البلاد.

واستخدم المحققون كاميرا خفية لتصوير ممرضة تبلغ من العمر 58 عامًا، تعمل في مركز للتطعيم في باليرمو.

ووفق الشرطة الإيطالية؛ فإنه جرى اعتقال الممرضة بتهمة التزوير، والامتناع عن إعطاء اللقاحات المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت مصادر في الشرطة الإيطالية قد قالت لوسائل إعلام محلية: إن المناهضين للقاحات يدفعون ما يصل إلى 300 يورو مقابل الحصول على "المرور الأخضر"، الذي فرضته الحكومة في ديسمبر الماضي كشرط لدخول جميع الأماكن العامة.

وسجلت إيطاليا 149512 إصابة بكوفيد-19 يوم الأحد، بالمقارنة مع 180426 إصابة يوم السبت، كما هبط عدد الوفيات إلى 248 من 308.

كذلك سجلت إيطاليا 141104 وفيات مرتبطة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في فبراير 2020 وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع على مستوى العالم؛ علما بأن عدد الإصابات المسجلة في البلاد 8.71 ملايين حالة؛ وفق ما ذكرته "رويترز".

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
11:10 AM

لقاح كورونا.. فيديو ضبط ممرضة تقوم بـ"فعل مخجل"

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
21,234

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ممرضة في باليرمو، بعدما ضبطتها كاميرات المراقبة وهي تقوم بـ"فعل مخجل"؛ حيث كانت تتعمد إفراغ محتوى حقنة التطعيم، ثم تتظاهر بحقن اللقاح.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الممرضةَ وهي تُفرغ محتوى إبرة تحتوي لقاح كوفيد-19 خارج ذراع الشخص الذي يفترض أنه سيحصل على التطعيم.

وألقت الشرطة القبض على الممرضة بتهمة التظاهر بإعطاء لقاحات كوفيد-19، لمناهضي التطعيم، ليتمكنوا من استخدام الشهادات الصحية الرسمية للسفر، ودخول المقاهي والمطاعم ووسائل النقل العام في البلاد.

واستخدم المحققون كاميرا خفية لتصوير ممرضة تبلغ من العمر 58 عامًا، تعمل في مركز للتطعيم في باليرمو.

ووفق الشرطة الإيطالية؛ فإنه جرى اعتقال الممرضة بتهمة التزوير، والامتناع عن إعطاء اللقاحات المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت مصادر في الشرطة الإيطالية قد قالت لوسائل إعلام محلية: إن المناهضين للقاحات يدفعون ما يصل إلى 300 يورو مقابل الحصول على "المرور الأخضر"، الذي فرضته الحكومة في ديسمبر الماضي كشرط لدخول جميع الأماكن العامة.

وسجلت إيطاليا 149512 إصابة بكوفيد-19 يوم الأحد، بالمقارنة مع 180426 إصابة يوم السبت، كما هبط عدد الوفيات إلى 248 من 308.

كذلك سجلت إيطاليا 141104 وفيات مرتبطة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في فبراير 2020 وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع على مستوى العالم؛ علما بأن عدد الإصابات المسجلة في البلاد 8.71 ملايين حالة؛ وفق ما ذكرته "رويترز".

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