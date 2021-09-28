رغم الفقر.. عثر على 600 ألف جنيه وانتظر صاحبها على الطريق

إنهار موظف البريد باكيًا حين تلقى الاتصال الهاتفي

قدم شاب مصري نموذجاً في الأمانة والإخلاص حين وجد كيسًا ورقيًا بداخله كنز ضخم من المال يبلغ 600 ألف جنيه (حوالي 143 ألف ريال سعودي) على طريق بمحافظة المنوفية، شمالي مصر، ورغم ضيق ذات اليد لكنه أصر على تسليم المال لصاحبه، ليؤكد على أن هناك أشياء كثيرة أغلى من المال، صفات لا تشترى ولا تباع.

وفي مقابلة مع موقع "مصراوي" الإخباري، يقول الشاب محمود محمد محمود أبو عاشور، 31 عامًا: "أنا اقترضت أمس الف جنيه من أخويا عشان أعالج ابني.. بس عمرى ما أخد حاجة مش بتاعتي".

وعن قصة عثوره على مبلغ 600 ألف جنيه داخل كيس ورقي على طريق منوف- سرس الليان بمحافظة المنوفية، وسط دلتا مصر، يقول "محمود": إنه فوجئ أثناء جلوسه أمام معرض لبيع السيارات على الطريق في مركز سرس الليان بـ(كيس ورق) ملقى على الأرض، وقد حاول شخصان أخذه لكنه منعهما من ذلك ووضعه أمام المعرض.

وبعدها تفحص "محمود" الكيس ليجد عليها شعار "البريد المصرى"، فتأكد أنه طرد، وقرأ ما هو مدون عليه ليكتشف أن بداخله كنزًا ثمينًا، حين قرأ أنه مبلغ 600 ألف جنيه محولة لمكتب بريد منوف، ويبدو أنها سقطت من موظف البريد المكلف بتوصيل الطرود.

وحسب موقع "فيتو"، احتفظ "محمود" بالكنز وبدأ يفكر في كيفية الوصول للموظف الذى سقطت عهدته، وبالتأكيد حالته في هذا الوقت يرثى لها، وبات في مأزق لن يستطيع الخروج منه، وتمنى "محمود" أن يعود ساعي البريد إلى المكان حتى يطمئنه أن الطرد في مأمن.

وبعد دقائق قليلة من التفكير، وصل بعض موظفي هيئة البريد الذين انطلقوا في الشوارع القريبة يبحثون عن عهدة زميلهم التي سقطت منه، وحين رآهم "محمود"، اتجه إليهم وسألهم عن أى شيء يبحثون؟ ليتأكد أنهم أصحاب الأمانة التي لديه.

أجابه الموظفون بأن عهدة صديقهم سقطت منه وأن المبلغ 600 ألف جنيه ومدون عليها ذلك، فطلب منهم تحقيق شخصية للتأكد من أنهم يعملون في البريد، وفور التأكد طمأنهم بأن ضالتهم لديه وما عليهم سوى إحضار زميلهم الموظف ليستلم عهدته بنفسه.

وتقول الصحيفة، تم بعد هذه اللحظة اتصال ربما هو الأغلى في حياة موظف البريد، والذى تلقاه من أصدقائه كأنه أكسير الحياة وهم يرددون عبر الهاتف: "اطمئن العهدة موجودة وعليك أن تأتي لتستلمها"، وبعدها دخل موظف البريد في نوبة بكاء لم تتوقف، حسب وصف زملائه.

وتوجه الموظف مسرعًا إلى معرض السيارات، وفور رؤيته للطرد سجد لله تعالى شكرًا، وبعدها بدأ زملاؤه مراجعة المبلغ والتأكد من أنه لم ينقص منه شيئًا وهو ما تأكدوا منه بالفعل.

وحسب "فيتو"، التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ظهر أمس الاثنين، وقرر تكريم الشاب "محمود" تقديرًا لأمانته وتقديمه كمثل وقدوة يحتذى بها لشباب، كما قرر منحه مكافأة مالية.

ونقل "فيتو" عن "محمود"، قوله: إنه يتمنى أن يتم توفير فرصة عمل له في القطاع الخاص تُعينه على مصاعب الحياة وتُمكنه من توفير متطلبات أسرته، لافتًا إلى أنه اضطر لقبول عمله الحالي رغم ضعف الراتب.