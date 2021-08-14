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الاتحاد والصربي "بريجوفيتش".. اتفاق على الانفصال

اتفقت إدارة نادي الاتحاد مع مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي، الصربي ألكسندر بريجوفيتش، على فسخ التعاقد بينهما، بالتراضي وفق جدولة وافق عليها الطرفان لما تبقى من مستحقاته السابقة والقادمة.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، تُسابق إدارة الاتحاد الزمنَ من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح لها تسجيل البرازيلي إيجور كورنادو محترف الفريق الجديد، حتى يتسنى له المشاركة مع فريقه في الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الرائد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد والصربي "بريجوفيتش".. اتفاق على الانفصال
سبق

اتفقت إدارة نادي الاتحاد مع مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي، الصربي ألكسندر بريجوفيتش، على فسخ التعاقد بينهما، بالتراضي وفق جدولة وافق عليها الطرفان لما تبقى من مستحقاته السابقة والقادمة.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، تُسابق إدارة الاتحاد الزمنَ من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح لها تسجيل البرازيلي إيجور كورنادو محترف الفريق الجديد، حتى يتسنى له المشاركة مع فريقه في الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الرائد.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
05:42 PM

الاتحاد والصربي "بريجوفيتش".. اتفاق على الانفصال

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اتفقت إدارة نادي الاتحاد مع مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي، الصربي ألكسندر بريجوفيتش، على فسخ التعاقد بينهما، بالتراضي وفق جدولة وافق عليها الطرفان لما تبقى من مستحقاته السابقة والقادمة.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، تُسابق إدارة الاتحاد الزمنَ من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح لها تسجيل البرازيلي إيجور كورنادو محترف الفريق الجديد، حتى يتسنى له المشاركة مع فريقه في الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الرائد.

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