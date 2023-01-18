تنظم كلية الاتصالات بالرياض غدًا الأحد، برنامج اليوم التقني التوجيهي لاستقبال المتدرّبين المستجدّين للفصل التدريبي الثاني 1441هـ، الذي تنفذه إدارة الخدمات الإرشادية بوكالة الكلية لشؤون المتدربين على مسرح الكلية، بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة. وأوضح وكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها، مفيدًا بأن البرنامج يتضمن لقاء عميد الكلية، وتعريفًا بأقسام الكلية وإداراتها المختلفة، كما تتخلّله زيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية، والمعامل والورش، وإدارة خدمات المتدربين، للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.

"كلية اتصالات الرياض" تنظم يومًا توجيهيًّا تقنيًّا للمستجدين.. غدًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-18 تنظم كلية الاتصالات بالرياض غدًا الأحد، برنامج اليوم التقني التوجيهي لاستقبال المتدرّبين المستجدّين للفصل التدريبي الثاني 1441هـ، الذي تنفذه إدارة الخدمات الإرشادية بوكالة الكلية لشؤون المتدربين على مسرح الكلية، بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة.



وأوضح وكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها، مفيدًا بأن البرنامج يتضمن لقاء عميد الكلية، وتعريفًا بأقسام الكلية وإداراتها المختلفة، كما تتخلّله زيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية، والمعامل والورش، وإدارة خدمات المتدربين، للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441 11:33 AM

"كلية اتصالات الرياض" تنظم يومًا توجيهيًّا تقنيًّا للمستجدين.. غدًا لتهيئة المتدرّبين وتعريفهم أنظمةَ الكلية ولوائحها وأقسامها والخدمات المقدمة





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تنظم كلية الاتصالات بالرياض غدًا الأحد، برنامج اليوم التقني التوجيهي لاستقبال المتدرّبين المستجدّين للفصل التدريبي الثاني 1441هـ، الذي تنفذه إدارة الخدمات الإرشادية بوكالة الكلية لشؤون المتدربين على مسرح الكلية، بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة.



وأوضح وكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها، مفيدًا بأن البرنامج يتضمن لقاء عميد الكلية، وتعريفًا بأقسام الكلية وإداراتها المختلفة، كما تتخلّله زيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية، والمعامل والورش، وإدارة خدمات المتدربين، للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.