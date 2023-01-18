النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كلية اتصالات الرياض" تنظم يومًا توجيهيًّا تقنيًّا للمستجدين.. غدًا

لتهيئة المتدرّبين وتعريفهم أنظمةَ الكلية ولوائحها وأقسامها والخدمات المقدمة

تنظم كلية الاتصالات بالرياض غدًا الأحد، برنامج اليوم التقني التوجيهي لاستقبال المتدرّبين المستجدّين للفصل التدريبي الثاني 1441هـ، الذي تنفذه إدارة الخدمات الإرشادية بوكالة الكلية لشؤون المتدربين على مسرح الكلية، بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة.

وأوضح وكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها، مفيدًا بأن البرنامج يتضمن لقاء عميد الكلية، وتعريفًا بأقسام الكلية وإداراتها المختلفة، كما تتخلّله زيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية، والمعامل والورش، وإدارة خدمات المتدربين، للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.

كلية الاتصالات بالرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"كلية اتصالات الرياض" تنظم يومًا توجيهيًّا تقنيًّا للمستجدين.. غدًا
سبق

تنظم كلية الاتصالات بالرياض غدًا الأحد، برنامج اليوم التقني التوجيهي لاستقبال المتدرّبين المستجدّين للفصل التدريبي الثاني 1441هـ، الذي تنفذه إدارة الخدمات الإرشادية بوكالة الكلية لشؤون المتدربين على مسرح الكلية، بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة.

وأوضح وكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها، مفيدًا بأن البرنامج يتضمن لقاء عميد الكلية، وتعريفًا بأقسام الكلية وإداراتها المختلفة، كما تتخلّله زيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية، والمعامل والورش، وإدارة خدمات المتدربين، للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
11:33 AM

"كلية اتصالات الرياض" تنظم يومًا توجيهيًّا تقنيًّا للمستجدين.. غدًا

لتهيئة المتدرّبين وتعريفهم أنظمةَ الكلية ولوائحها وأقسامها والخدمات المقدمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
757

تنظم كلية الاتصالات بالرياض غدًا الأحد، برنامج اليوم التقني التوجيهي لاستقبال المتدرّبين المستجدّين للفصل التدريبي الثاني 1441هـ، الذي تنفذه إدارة الخدمات الإرشادية بوكالة الكلية لشؤون المتدربين على مسرح الكلية، بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة.

وأوضح وكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها، مفيدًا بأن البرنامج يتضمن لقاء عميد الكلية، وتعريفًا بأقسام الكلية وإداراتها المختلفة، كما تتخلّله زيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية، والمعامل والورش، وإدارة خدمات المتدربين، للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,951
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,024
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,448
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,077

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة