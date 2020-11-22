"الأرصاد" تبشّر بحالة مطرية جديدة تمتد بمناطق واسعة: "ترقبوها الأربعاء"

الهيئة أكّدت أنها مؤشرات أولية.. وقالت: سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، عن وجود مؤشرات أولية لحالة مطرية متوقعة -بمشيئة الله- اعتباراً من مساء الأربعاء المقبل.

وأوضحت الهيئة أن الحالة متوقعة على مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان؛ تمتد إلى مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية، وأجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة وحائل.

وتابعت: سيتم -بمشيئة الله- إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً.