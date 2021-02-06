النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لحظات مرعبة.. مراهق معلق بطائرة لمسافة 250 ميلًا!

على ارتفاع 19 ألف قدم وبرودة لحد التجمد

نجا مراهق كيني، كان يسافر خلسة على متن طائرة من لندن إلى هولندا، بأعجوبة، بعد تشبثه بالطائرة لمسافة 250 ميلًا؛ بينما كانت تحلق على ارتفاع 19 ألف قدم.

وذكرت تقارير أنه تم العثور على صبي يبلغ من العمر 16 عامًا، في مقصورة معدات هبوط طائرة الشحن "إيرباص A330"، التابعة للخطوط الجوية التركية، بعد هبوطها في مطار ماستريخت بهولندا.

على إثر ذلك، تم نقل الصبي الذي كان يعاني من انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم إلى المستشفى؛ حيث نجا بأعجوبة من موت محدق.

وقال متحدث باسم مطار لندن ستانستيد: إن الطائرة غادرت في الأصل من كينيا إلى تركيا، ثم إلى ستانستيد قبل التوجه إلى ماستريخت.

وأشار إلى أن الصبي كان محظوظًا للغاية؛ لأن معظم المسافرين خلسة، والذين يتشبثون بهيكل الطائرة، يتجمدون حتى الموت.

الرئيسية/ محطات

اعلان
لحظات مرعبة.. مراهق معلق بطائرة لمسافة 250 ميلًا!
سبق

نجا مراهق كيني، كان يسافر خلسة على متن طائرة من لندن إلى هولندا، بأعجوبة، بعد تشبثه بالطائرة لمسافة 250 ميلًا؛ بينما كانت تحلق على ارتفاع 19 ألف قدم.

وذكرت تقارير أنه تم العثور على صبي يبلغ من العمر 16 عامًا، في مقصورة معدات هبوط طائرة الشحن "إيرباص A330"، التابعة للخطوط الجوية التركية، بعد هبوطها في مطار ماستريخت بهولندا.

على إثر ذلك، تم نقل الصبي الذي كان يعاني من انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم إلى المستشفى؛ حيث نجا بأعجوبة من موت محدق.

وقال متحدث باسم مطار لندن ستانستيد: إن الطائرة غادرت في الأصل من كينيا إلى تركيا، ثم إلى ستانستيد قبل التوجه إلى ماستريخت.

وأشار إلى أن الصبي كان محظوظًا للغاية؛ لأن معظم المسافرين خلسة، والذين يتشبثون بهيكل الطائرة، يتجمدون حتى الموت.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
02:27 PM

لحظات مرعبة.. مراهق معلق بطائرة لمسافة 250 ميلًا!

على ارتفاع 19 ألف قدم وبرودة لحد التجمد

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
2,733

نجا مراهق كيني، كان يسافر خلسة على متن طائرة من لندن إلى هولندا، بأعجوبة، بعد تشبثه بالطائرة لمسافة 250 ميلًا؛ بينما كانت تحلق على ارتفاع 19 ألف قدم.

وذكرت تقارير أنه تم العثور على صبي يبلغ من العمر 16 عامًا، في مقصورة معدات هبوط طائرة الشحن "إيرباص A330"، التابعة للخطوط الجوية التركية، بعد هبوطها في مطار ماستريخت بهولندا.

على إثر ذلك، تم نقل الصبي الذي كان يعاني من انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم إلى المستشفى؛ حيث نجا بأعجوبة من موت محدق.

وقال متحدث باسم مطار لندن ستانستيد: إن الطائرة غادرت في الأصل من كينيا إلى تركيا، ثم إلى ستانستيد قبل التوجه إلى ماستريخت.

وأشار إلى أن الصبي كان محظوظًا للغاية؛ لأن معظم المسافرين خلسة، والذين يتشبثون بهيكل الطائرة، يتجمدون حتى الموت.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,871
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,347
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,444
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,245

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة