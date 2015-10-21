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"الصحة" تؤكد أهمية الاستعجال بأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

دعت إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" أو "توكلنا"

أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها؛ لكونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا"؛ للحصول على لقاح كورونا.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 47 حالة مؤكدة، وتعافي 58 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 84 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548065 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (537095) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 3 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8770 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تؤكد أهمية الاستعجال بأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا
سبق

أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها؛ لكونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا"؛ للحصول على لقاح كورونا.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 47 حالة مؤكدة، وتعافي 58 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 84 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548065 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (537095) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 3 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8770 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
04:15 PM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
01:39 AM

"الصحة" تؤكد أهمية الاستعجال بأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

دعت إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" أو "توكلنا"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,710

أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها؛ لكونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا"؛ للحصول على لقاح كورونا.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 47 حالة مؤكدة، وتعافي 58 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 84 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548065 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (537095) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 3 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8770 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
11,035
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