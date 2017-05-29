النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فريق طبي ينجح في عملية ترميم متقدمة لمجرى تنفس لمريض بعسير

تعد من العمليات النوعية التي تحتاج إلى تجهيزٍ عالٍ وتنسيقٍ بين الفرق

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى عسير المركزي - بفضل الله - في إعادة ترميم الحنجرة والقصبة الهوائية لمريض كان يعاني من تضيق كامل في مجرى التنفس من الدرجة الرابعة.

وتفصيلاً، كان المريض يعاني من تضيقات شديدة في مجرى التنفس نتيجة تعرضه لإصابة في العنق أدت إلى عدم القدرة على الكلام والتنفس بشكل طبيعي، وتمت العملية على مرحلتين مع تثبيت دعامة مؤقتة وأخذ غضروفين من الأضلاع لزراعتها في الحنجرة، حيث تم ترميم القصبة الهوائية وقد تماثل المريض للشفاء وتمكن المريض من استعادة القدرة على النطق والتنفس.

وشارك في العملية فريق من قسم الأنف والأذن والحنجرة بقيادة الدكتور عبدالله الهلالي استشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحات مجرى التنفس وفريق التخدير بقيادة الدكتور حسين أبو جميلة والدكتور حافظ إبراهيم.

وتعتبر هذه العملية من العمليات النوعية والتي تحتاج إلى تجهيز عال وتنسيق بين الفرق الطبية، وكانت مثل هذه الحالات سابقاً تحال لمراكز أخرى خارج المنطقة.

مستشفى عسير المركزي عسير صحة عسير وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
فريق طبي ينجح في عملية ترميم متقدمة لمجرى تنفس لمريض بعسير
سبق

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى عسير المركزي - بفضل الله - في إعادة ترميم الحنجرة والقصبة الهوائية لمريض كان يعاني من تضيق كامل في مجرى التنفس من الدرجة الرابعة.

وتفصيلاً، كان المريض يعاني من تضيقات شديدة في مجرى التنفس نتيجة تعرضه لإصابة في العنق أدت إلى عدم القدرة على الكلام والتنفس بشكل طبيعي، وتمت العملية على مرحلتين مع تثبيت دعامة مؤقتة وأخذ غضروفين من الأضلاع لزراعتها في الحنجرة، حيث تم ترميم القصبة الهوائية وقد تماثل المريض للشفاء وتمكن المريض من استعادة القدرة على النطق والتنفس.

وشارك في العملية فريق من قسم الأنف والأذن والحنجرة بقيادة الدكتور عبدالله الهلالي استشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحات مجرى التنفس وفريق التخدير بقيادة الدكتور حسين أبو جميلة والدكتور حافظ إبراهيم.

وتعتبر هذه العملية من العمليات النوعية والتي تحتاج إلى تجهيز عال وتنسيق بين الفرق الطبية، وكانت مثل هذه الحالات سابقاً تحال لمراكز أخرى خارج المنطقة.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
12:43 AM

فريق طبي ينجح في عملية ترميم متقدمة لمجرى تنفس لمريض بعسير

تعد من العمليات النوعية التي تحتاج إلى تجهيزٍ عالٍ وتنسيقٍ بين الفرق

A A A
بندر آل عوض - الرياض
2
853

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى عسير المركزي - بفضل الله - في إعادة ترميم الحنجرة والقصبة الهوائية لمريض كان يعاني من تضيق كامل في مجرى التنفس من الدرجة الرابعة.

وتفصيلاً، كان المريض يعاني من تضيقات شديدة في مجرى التنفس نتيجة تعرضه لإصابة في العنق أدت إلى عدم القدرة على الكلام والتنفس بشكل طبيعي، وتمت العملية على مرحلتين مع تثبيت دعامة مؤقتة وأخذ غضروفين من الأضلاع لزراعتها في الحنجرة، حيث تم ترميم القصبة الهوائية وقد تماثل المريض للشفاء وتمكن المريض من استعادة القدرة على النطق والتنفس.

وشارك في العملية فريق من قسم الأنف والأذن والحنجرة بقيادة الدكتور عبدالله الهلالي استشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحات مجرى التنفس وفريق التخدير بقيادة الدكتور حسين أبو جميلة والدكتور حافظ إبراهيم.

وتعتبر هذه العملية من العمليات النوعية والتي تحتاج إلى تجهيز عال وتنسيق بين الفرق الطبية، وكانت مثل هذه الحالات سابقاً تحال لمراكز أخرى خارج المنطقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,114
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,767
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,655
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,372

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة