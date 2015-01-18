النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اختتام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بإعلان الفائز بجائزة "الشداد"

أحدثت حراكاً اقتصادياً كبيراً.. والمنافسة احتدمت بين "الدبوس والمري"

أسدل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، الذي أُقِيم في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض، خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 12 يناير الحالي، وشكّل محطة اقتصادية وترفيهية وسياحية، قصدها الكثيرون من محبي الإبل وعاشقي الصحراء، الستار على فعالياته، بالكشف عن ترتيب أسماء الفائزين بمسابقة الشداد التي استحدثها النادي هذا العام.

واستحدثت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة مسابقة راعي "الشداد" لأول مرة، وهي الوحيدة التي تعتمد على جمع النقاط من خلال الفوز في الفرديات أو المنقيات في المنافسات، ولا تعتمد على المقابلات المباشرة.

ويمكن تملُّك الشداد حين الفوز 3 مرات متتالية، وانتقالها لآخر في كل نسخة مع ربط مسمى المنقية بمالكها في منافسات "راعي الشداد".

وأحدثت جائزة الشداد حراكاً تنافسياً واقتصادياً كبيراً احتدمت فيه المنافسة بين المشارك الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس والمشارك السعودي حمد بن عوضة المري، وكان لذلك دور كبير في فتح آفاق كبيرة أمام ملَّاك الإبل والمربين من خلال صفقات مليونية كبيرة في مجال البيع والاستئجار؛ للدخول بها في منافسات المهرجان في مسابقات الفردي والجمل؛ بهدف تحقيق جمع أكبر عدد من النقاط للفوز بجائزة الشداد؛ كونها المنافسة الوحيدة التي لا تعتمد على المنافسات المباشرة، بل تعتمد على جمع النقاط.

وصممت إدارة المهرجان الجائزة على شكل شداد، الذي يوضع على ظهر الذلول أثناء امتطائها في السفر, وصُنِع خصيصاً لهذه المسابقة في إيطاليا.

وتُوِّج المشارك الكويتي دبوس مبارك الدبوس بجائزة "الشداد" في النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بعد تصدره المسابقة بـ785 نقطة في المركز الأول، بفارق 11 نقطة عن منافسه حمد عوضة المري.

وقدم رئيس مجلس نادي الإبل المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فهد بن فلاح بن حثلين التهاني للفائز بالمركز الأول والمتوج بالجائزة، مثمناً للمتنافسين التنافس الشريف على المسابقة والحراك الاقتصادي الذي أحدثته رغبتهم في الفوز به.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اختتام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بإعلان الفائز بجائزة "الشداد"
سبق

أسدل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، الذي أُقِيم في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض، خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 12 يناير الحالي، وشكّل محطة اقتصادية وترفيهية وسياحية، قصدها الكثيرون من محبي الإبل وعاشقي الصحراء، الستار على فعالياته، بالكشف عن ترتيب أسماء الفائزين بمسابقة الشداد التي استحدثها النادي هذا العام.

واستحدثت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة مسابقة راعي "الشداد" لأول مرة، وهي الوحيدة التي تعتمد على جمع النقاط من خلال الفوز في الفرديات أو المنقيات في المنافسات، ولا تعتمد على المقابلات المباشرة.

ويمكن تملُّك الشداد حين الفوز 3 مرات متتالية، وانتقالها لآخر في كل نسخة مع ربط مسمى المنقية بمالكها في منافسات "راعي الشداد".

وأحدثت جائزة الشداد حراكاً تنافسياً واقتصادياً كبيراً احتدمت فيه المنافسة بين المشارك الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس والمشارك السعودي حمد بن عوضة المري، وكان لذلك دور كبير في فتح آفاق كبيرة أمام ملَّاك الإبل والمربين من خلال صفقات مليونية كبيرة في مجال البيع والاستئجار؛ للدخول بها في منافسات المهرجان في مسابقات الفردي والجمل؛ بهدف تحقيق جمع أكبر عدد من النقاط للفوز بجائزة الشداد؛ كونها المنافسة الوحيدة التي لا تعتمد على المنافسات المباشرة، بل تعتمد على جمع النقاط.

وصممت إدارة المهرجان الجائزة على شكل شداد، الذي يوضع على ظهر الذلول أثناء امتطائها في السفر, وصُنِع خصيصاً لهذه المسابقة في إيطاليا.

وتُوِّج المشارك الكويتي دبوس مبارك الدبوس بجائزة "الشداد" في النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بعد تصدره المسابقة بـ785 نقطة في المركز الأول، بفارق 11 نقطة عن منافسه حمد عوضة المري.

وقدم رئيس مجلس نادي الإبل المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فهد بن فلاح بن حثلين التهاني للفائز بالمركز الأول والمتوج بالجائزة، مثمناً للمتنافسين التنافس الشريف على المسابقة والحراك الاقتصادي الذي أحدثته رغبتهم في الفوز به.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
06:13 PM

اختتام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بإعلان الفائز بجائزة "الشداد"

أحدثت حراكاً اقتصادياً كبيراً.. والمنافسة احتدمت بين "الدبوس والمري"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,188

أسدل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، الذي أُقِيم في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض، خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 12 يناير الحالي، وشكّل محطة اقتصادية وترفيهية وسياحية، قصدها الكثيرون من محبي الإبل وعاشقي الصحراء، الستار على فعالياته، بالكشف عن ترتيب أسماء الفائزين بمسابقة الشداد التي استحدثها النادي هذا العام.

واستحدثت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة مسابقة راعي "الشداد" لأول مرة، وهي الوحيدة التي تعتمد على جمع النقاط من خلال الفوز في الفرديات أو المنقيات في المنافسات، ولا تعتمد على المقابلات المباشرة.

ويمكن تملُّك الشداد حين الفوز 3 مرات متتالية، وانتقالها لآخر في كل نسخة مع ربط مسمى المنقية بمالكها في منافسات "راعي الشداد".

وأحدثت جائزة الشداد حراكاً تنافسياً واقتصادياً كبيراً احتدمت فيه المنافسة بين المشارك الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس والمشارك السعودي حمد بن عوضة المري، وكان لذلك دور كبير في فتح آفاق كبيرة أمام ملَّاك الإبل والمربين من خلال صفقات مليونية كبيرة في مجال البيع والاستئجار؛ للدخول بها في منافسات المهرجان في مسابقات الفردي والجمل؛ بهدف تحقيق جمع أكبر عدد من النقاط للفوز بجائزة الشداد؛ كونها المنافسة الوحيدة التي لا تعتمد على المنافسات المباشرة، بل تعتمد على جمع النقاط.

وصممت إدارة المهرجان الجائزة على شكل شداد، الذي يوضع على ظهر الذلول أثناء امتطائها في السفر, وصُنِع خصيصاً لهذه المسابقة في إيطاليا.

وتُوِّج المشارك الكويتي دبوس مبارك الدبوس بجائزة "الشداد" في النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بعد تصدره المسابقة بـ785 نقطة في المركز الأول، بفارق 11 نقطة عن منافسه حمد عوضة المري.

وقدم رئيس مجلس نادي الإبل المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فهد بن فلاح بن حثلين التهاني للفائز بالمركز الأول والمتوج بالجائزة، مثمناً للمتنافسين التنافس الشريف على المسابقة والحراك الاقتصادي الذي أحدثته رغبتهم في الفوز به.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,676
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,540
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,836
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,706

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة