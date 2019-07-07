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لخريجي الثانوية.. بدء القبول بالدبلوم المبتدئ بالتوظيف بــ"تقني السيح"

لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال صناعة الألبان والأغذية

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح في محافظة الخرج عن بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف للفصل التدريبي الأول أعتبارًا من يوم غد الاثنين، في تخصصات تقنية إنتاج الألبان والأغذية، وتقنية الإنتاج الحيواني، وتقنية صيانة معدات الإنتاج، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمعهد dfp.edu.sa.

واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، ولا يزيد عمره عن 22 عاماً، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية، وأن يستوفي الشروط المعلنة وقت التقديم النهائي التي يحددها المعهد.

ودعت إدارة المعهد المتقدمين للإطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالمعهد، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته بعد إكمال إدخال البيانات.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية يعد أحد برامج المشروع الوطني للشراكات الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ويهدف إلى تأهيل الكوادر السعودية المتخصصة في مجال صناعة الألبان والأغذية، ويقع المعهد في حي المصيف شرق مدينة السيح.

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لخريجي الثانوية.. بدء القبول بالدبلوم المبتدئ بالتوظيف بــ"تقني السيح"
سبق

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح في محافظة الخرج عن بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف للفصل التدريبي الأول أعتبارًا من يوم غد الاثنين، في تخصصات تقنية إنتاج الألبان والأغذية، وتقنية الإنتاج الحيواني، وتقنية صيانة معدات الإنتاج، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمعهد dfp.edu.sa.

واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، ولا يزيد عمره عن 22 عاماً، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية، وأن يستوفي الشروط المعلنة وقت التقديم النهائي التي يحددها المعهد.

ودعت إدارة المعهد المتقدمين للإطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالمعهد، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته بعد إكمال إدخال البيانات.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية يعد أحد برامج المشروع الوطني للشراكات الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ويهدف إلى تأهيل الكوادر السعودية المتخصصة في مجال صناعة الألبان والأغذية، ويقع المعهد في حي المصيف شرق مدينة السيح.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
04:44 PM

لخريجي الثانوية.. بدء القبول بالدبلوم المبتدئ بالتوظيف بــ"تقني السيح"

لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال صناعة الألبان والأغذية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرج
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أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح في محافظة الخرج عن بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف للفصل التدريبي الأول أعتبارًا من يوم غد الاثنين، في تخصصات تقنية إنتاج الألبان والأغذية، وتقنية الإنتاج الحيواني، وتقنية صيانة معدات الإنتاج، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمعهد dfp.edu.sa.

واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، ولا يزيد عمره عن 22 عاماً، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية، وأن يستوفي الشروط المعلنة وقت التقديم النهائي التي يحددها المعهد.

ودعت إدارة المعهد المتقدمين للإطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالمعهد، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته بعد إكمال إدخال البيانات.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية يعد أحد برامج المشروع الوطني للشراكات الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ويهدف إلى تأهيل الكوادر السعودية المتخصصة في مجال صناعة الألبان والأغذية، ويقع المعهد في حي المصيف شرق مدينة السيح.

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