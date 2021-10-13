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ريما بنت بندر عضوآ في لجنة التنسيق لدورة الألعاب الأولمبية "بريزبن 2032"

اعتمد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ تعيين عضو مجلس إدارة الأولمبية السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضواً في لجنة التنسيق لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "بريزبن 2032".

وكانت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضو اللجنة الأولمبية الدولية قد شاركت في اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية للتصويت على المدينة الفائزة باستضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2032 والذي عقد في العاصمة اليابانية على هامش انطلاق دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ريما بنت بندر عضوآ في لجنة التنسيق لدورة الألعاب الأولمبية "بريزبن 2032"
سبق

اعتمد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ تعيين عضو مجلس إدارة الأولمبية السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضواً في لجنة التنسيق لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "بريزبن 2032".

وكانت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضو اللجنة الأولمبية الدولية قد شاركت في اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية للتصويت على المدينة الفائزة باستضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2032 والذي عقد في العاصمة اليابانية على هامش انطلاق دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
10:45 PM

ريما بنت بندر عضوآ في لجنة التنسيق لدورة الألعاب الأولمبية "بريزبن 2032"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ تعيين عضو مجلس إدارة الأولمبية السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضواً في لجنة التنسيق لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "بريزبن 2032".

وكانت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضو اللجنة الأولمبية الدولية قد شاركت في اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية للتصويت على المدينة الفائزة باستضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2032 والذي عقد في العاصمة اليابانية على هامش انطلاق دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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