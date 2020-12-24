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16 متحدثاً يناقشون "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة" الثلاثاء القادم

مؤتمر تنظمه الهيئة العامة للعقار خلال الفترة من 29 - 30 ديسمبر الجاري

يشارك 16 متحدثاً من مختلف الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري الثلاثاء القادم، في مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة"، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار خلال الفترة من 29 - 30 ديسمبر الجاري عبر الشبكة الافتراضية.

وسيناقش المتحدثون في المؤتمر المستجدات التشريعية والتنظيمية العقارية، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة مما يعزز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة الأمر الذي سيسهم في تنظيم القطاع العقاري وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار خصصت موقعاً إلكترونياً للراغبين في التسجيل من المستثمرين والمطورين العقاريين، وأصحاب المصلحة في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومنشآت الوساطة العقارية، ومقدمي الخدمات العقارية، والمهتمين بالشأن العقاري، والمواطنين. وذلك من خلال الرابط:

الهيئة العامة للعقار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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16 متحدثاً يناقشون "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة" الثلاثاء القادم
سبق

يشارك 16 متحدثاً من مختلف الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري الثلاثاء القادم، في مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة"، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار خلال الفترة من 29 - 30 ديسمبر الجاري عبر الشبكة الافتراضية.

وسيناقش المتحدثون في المؤتمر المستجدات التشريعية والتنظيمية العقارية، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة مما يعزز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة الأمر الذي سيسهم في تنظيم القطاع العقاري وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار خصصت موقعاً إلكترونياً للراغبين في التسجيل من المستثمرين والمطورين العقاريين، وأصحاب المصلحة في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومنشآت الوساطة العقارية، ومقدمي الخدمات العقارية، والمهتمين بالشأن العقاري، والمواطنين. وذلك من خلال الرابط:

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
07:04 PM

16 متحدثاً يناقشون "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة" الثلاثاء القادم

مؤتمر تنظمه الهيئة العامة للعقار خلال الفترة من 29 - 30 ديسمبر الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يشارك 16 متحدثاً من مختلف الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري الثلاثاء القادم، في مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة"، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار خلال الفترة من 29 - 30 ديسمبر الجاري عبر الشبكة الافتراضية.

وسيناقش المتحدثون في المؤتمر المستجدات التشريعية والتنظيمية العقارية، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة مما يعزز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة الأمر الذي سيسهم في تنظيم القطاع العقاري وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار خصصت موقعاً إلكترونياً للراغبين في التسجيل من المستثمرين والمطورين العقاريين، وأصحاب المصلحة في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومنشآت الوساطة العقارية، ومقدمي الخدمات العقارية، والمهتمين بالشأن العقاري، والمواطنين. وذلك من خلال الرابط:

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