أعلنت السلطات الصحية في أوكرانيا عن رصد أول إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس "كورونا" في البلاد. وقالت وزارة الصحة الأوكرانية على صفحتها في "فيس بوك" اليوم السبت: الشخص الذي تم تشخيص إصابته بالمتحور الجديد؛ عاد إلى البلاد من الإمارات؛ حيث خالط مصابين بعدوى "كوفيد-19". وأشارت إلى أن المصاب يتلقى الرعاية الصحية حاليًا، موضحةً أن العمل جارٍ لتحديد دائرة اتصالاته منذ عودته إلى البلاد. وكانت الإمارات قد أعلنت أوائل ديسمبر الجاري عن رصدها أول إصابة بمتحور "أوميكرون" الذي يعدّ شديد العدوى في أراضيها.

"أوميكرون" يصل أوكرانيا عن طريق مصاب قادم من دولة خليجية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-18 أعلنت السلطات الصحية في أوكرانيا عن رصد أول إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس "كورونا" في البلاد.



وقالت وزارة الصحة الأوكرانية على صفحتها في "فيس بوك" اليوم السبت: الشخص الذي تم تشخيص إصابته بالمتحور الجديد؛ عاد إلى البلاد من الإمارات؛ حيث خالط مصابين بعدوى "كوفيد-19".



وأشارت إلى أن المصاب يتلقى الرعاية الصحية حاليًا، موضحةً أن العمل جارٍ لتحديد دائرة اتصالاته منذ عودته إلى البلاد.



وكانت الإمارات قد أعلنت أوائل ديسمبر الجاري عن رصدها أول إصابة بمتحور "أوميكرون" الذي يعدّ شديد العدوى في أراضيها.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443 12:52 PM

"أوميكرون" يصل أوكرانيا عن طريق مصاب قادم من دولة خليجية المريض يتلقى الرعاية الصحية.. وتحديد دائرة اتصالاته منذ عودته





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أعلنت السلطات الصحية في أوكرانيا عن رصد أول إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس "كورونا" في البلاد.



وقالت وزارة الصحة الأوكرانية على صفحتها في "فيس بوك" اليوم السبت: الشخص الذي تم تشخيص إصابته بالمتحور الجديد؛ عاد إلى البلاد من الإمارات؛ حيث خالط مصابين بعدوى "كوفيد-19".



وأشارت إلى أن المصاب يتلقى الرعاية الصحية حاليًا، موضحةً أن العمل جارٍ لتحديد دائرة اتصالاته منذ عودته إلى البلاد.



وكانت الإمارات قد أعلنت أوائل ديسمبر الجاري عن رصدها أول إصابة بمتحور "أوميكرون" الذي يعدّ شديد العدوى في أراضيها.