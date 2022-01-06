أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في مأرب دمرت 19 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 150 عنصرًا من الميليشيات الإرهابية. كما أعلن "التحالف" تنفيذ 35 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في شبوة خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في شبوة دمرت 25 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 240 عنصرًا.

"التحالف": تدمير 44 آلية للميليشيات الحوثية وقتل 390 عنصرًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-06 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في مأرب دمرت 19 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 150 عنصرًا من الميليشيات الإرهابية.

كما أعلن "التحالف" تنفيذ 35 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في شبوة خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في شبوة دمرت 25 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 240 عنصرًا.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443 04:40 PM

اخر تعديل 06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443 07:46 PM

"التحالف": تدمير 44 آلية للميليشيات الحوثية وقتل 390 عنصرًا تنفيذ 28 عملية في مأرب و35 في شبوة خلال الـ 24 ساعة





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في مأرب دمرت 19 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 150 عنصرًا من الميليشيات الإرهابية.

كما أعلن "التحالف" تنفيذ 35 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في شبوة خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في شبوة دمرت 25 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 240 عنصرًا.