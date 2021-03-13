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"دراسة سويد" تكشف حقيقة عشرات الحسابات الإخبارية في منصات التواصل

معلومة مغلوطة تعمَّد نشرها وتتبَّع انتشارها على منصات معروفة

نجح مغرد، اسمه "سويد"، بالإيقاع بعشرات الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، بمعلومة مغلوطة، تعمَّد نشرها، وسرعان ما أكلت هذه الحسابات الطُّعم، وتناقلتها دون التثبت من مصدرها وصحتها.

وتفصيلاً، غرّد "سويد" عبر حسابه على "تويتر" بأن دراسة بريطانية تقول: "القرود تفضل فصل الشتاء والأجواء الباردة"، ثم عاد وتتبَّع انتشارها، ورصد الحسابات والصحف التي تلقفتها. ويعلق السويد قائلاً: "‏أمس سويت الصورة ذي. والدراسة من جيبي. وحطيت تحت رابط حسابي كمصدر للمعلومة، والحين لقيت واحد من حسابات الأخبار حاطها، وكاتب إن المصدر CNN".

"سويد" رصد تحت تغريدته، وبتعاون من متابعيه، عشرات الحسابات الإخبارية على منصات تويتر وسناب شات، كلها تداولت المعلومة "المضروبة"؛ ليؤكد للمتابع -حسبما ذكر- أن أغلب الحسابات في وسائل التواصل وبعض الصحف قائمة على مبدأ "النسخ واللصق"، ناصحًا المتابع بألا يصدق كل ما يروَّج في وسائل التواصل، وألا يسلّم عقله لحسابات لا ترتكز على مهنية واضحة، ولا تتميز بالمصداقية والتثبت في نقلها الأخبار.

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"دراسة سويد" تكشف حقيقة عشرات الحسابات الإخبارية في منصات التواصل
سبق

نجح مغرد، اسمه "سويد"، بالإيقاع بعشرات الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، بمعلومة مغلوطة، تعمَّد نشرها، وسرعان ما أكلت هذه الحسابات الطُّعم، وتناقلتها دون التثبت من مصدرها وصحتها.

وتفصيلاً، غرّد "سويد" عبر حسابه على "تويتر" بأن دراسة بريطانية تقول: "القرود تفضل فصل الشتاء والأجواء الباردة"، ثم عاد وتتبَّع انتشارها، ورصد الحسابات والصحف التي تلقفتها. ويعلق السويد قائلاً: "‏أمس سويت الصورة ذي. والدراسة من جيبي. وحطيت تحت رابط حسابي كمصدر للمعلومة، والحين لقيت واحد من حسابات الأخبار حاطها، وكاتب إن المصدر CNN".

"سويد" رصد تحت تغريدته، وبتعاون من متابعيه، عشرات الحسابات الإخبارية على منصات تويتر وسناب شات، كلها تداولت المعلومة "المضروبة"؛ ليؤكد للمتابع -حسبما ذكر- أن أغلب الحسابات في وسائل التواصل وبعض الصحف قائمة على مبدأ "النسخ واللصق"، ناصحًا المتابع بألا يصدق كل ما يروَّج في وسائل التواصل، وألا يسلّم عقله لحسابات لا ترتكز على مهنية واضحة، ولا تتميز بالمصداقية والتثبت في نقلها الأخبار.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
08:38 PM

"دراسة سويد" تكشف حقيقة عشرات الحسابات الإخبارية في منصات التواصل

معلومة مغلوطة تعمَّد نشرها وتتبَّع انتشارها على منصات معروفة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
2,004

نجح مغرد، اسمه "سويد"، بالإيقاع بعشرات الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، بمعلومة مغلوطة، تعمَّد نشرها، وسرعان ما أكلت هذه الحسابات الطُّعم، وتناقلتها دون التثبت من مصدرها وصحتها.

وتفصيلاً، غرّد "سويد" عبر حسابه على "تويتر" بأن دراسة بريطانية تقول: "القرود تفضل فصل الشتاء والأجواء الباردة"، ثم عاد وتتبَّع انتشارها، ورصد الحسابات والصحف التي تلقفتها. ويعلق السويد قائلاً: "‏أمس سويت الصورة ذي. والدراسة من جيبي. وحطيت تحت رابط حسابي كمصدر للمعلومة، والحين لقيت واحد من حسابات الأخبار حاطها، وكاتب إن المصدر CNN".

"سويد" رصد تحت تغريدته، وبتعاون من متابعيه، عشرات الحسابات الإخبارية على منصات تويتر وسناب شات، كلها تداولت المعلومة "المضروبة"؛ ليؤكد للمتابع -حسبما ذكر- أن أغلب الحسابات في وسائل التواصل وبعض الصحف قائمة على مبدأ "النسخ واللصق"، ناصحًا المتابع بألا يصدق كل ما يروَّج في وسائل التواصل، وألا يسلّم عقله لحسابات لا ترتكز على مهنية واضحة، ولا تتميز بالمصداقية والتثبت في نقلها الأخبار.

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