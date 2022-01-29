"التحالف" يشن غارات مركزة على الحوثيين في تعز .. ويقتل ويصيب متمردين
تدمير سلاح مدفعية
قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية في قصف جوي لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم (السبت)، غربي محافظة تعز.
وأفاد "سبتمبر نت" بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت عدة غارات مركزة على مواقع الميليشيا الحوثية الإيرانية في قرية الصراهم، بمديرية جبل حبشي.
وأضاف أن الغارات أدت إلى سقوط 9 قتلى على الأقل من عناصر الميليشيا، وإصابة آخرين، وتدمير سلاح مدفعية.
قوات التحالف
ميليشيا الحوثي الإرهابية
"التحالف" يشن غارات مركزة على الحوثيين في تعز .. ويقتل ويصيب متمردين
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-29
قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية في قصف جوي لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم (السبت)، غربي محافظة تعز.
وأفاد "سبتمبر نت" بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت عدة غارات مركزة على مواقع الميليشيا الحوثية الإيرانية في قرية الصراهم، بمديرية جبل حبشي.
وأضاف أن الغارات أدت إلى سقوط 9 قتلى على الأقل من عناصر الميليشيا، وإصابة آخرين، وتدمير سلاح مدفعية.
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
08:12 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:47 PM
"التحالف" يشن غارات مركزة على الحوثيين في تعز .. ويقتل ويصيب متمردين
تدمير سلاح مدفعية
قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية في قصف جوي لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم (السبت)، غربي محافظة تعز.
وأفاد "سبتمبر نت" بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت عدة غارات مركزة على مواقع الميليشيا الحوثية الإيرانية في قرية الصراهم، بمديرية جبل حبشي.
وأضاف أن الغارات أدت إلى سقوط 9 قتلى على الأقل من عناصر الميليشيا، وإصابة آخرين، وتدمير سلاح مدفعية.