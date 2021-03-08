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"الغذاء والدواء": إغلاق 4 مواقع لتخزين المنتجات التجميلية بالشرقية

ضبط 114 ألف منتج في مواقع بينها شقة بمبنى تجاري ومنزل في مزرعة

أغلق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الجهات الأمنية أربعة مواقع في مدينة الدمام ومحافظة القطيف، لقيامها بتخزين منتجات تجميلية ومستحضرات صحية دون الحصول على التراخيص النظامية.

وأوضحت "الهيئة"، أن عمليات الرصد والتقصي، أسفرت عن ضبط 114 ألف من المنتجات في المواقع المخالفة التي شملت شقة بمبنى تجاري ومنزلاً في مزرعة، إضافةً إلى مستودعين في مناطق غير مخصصة للمستودعات في أحد الأحياء القديمة.

وأشارت إلى سحب عينات من المنتجات المضبوطة بغرض التحليل، وذلك للتأكد من جودتها، كما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

ونصحت "الهيئة"، مستهلكي منتجات التجميل، بالتحقق من إدراج المنتجات لديها عن طريق موقعها الرسمي (https://www.sfda.gov.sa/ar/cosmetics-list)، وشراء المنتجات من مصادر موثوقة، واتباع تعليمات وطريقة استخدام المنتج التجميلي، وتخزينه بمكان مناسب حسب التعليمات الموصي بها من الشركة الصانعة، وعدم استخدام المنتج بعد تاريخ الانتهاء أو في حال تغير في رائحته أو لونه، وعدم خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة أي مواد كيميائية عليها، داعيةً الجميع الإبلاغ في حال رصد أي مخالفة في مجال منتجات التجميل، أو في حال وجود أي آثار جانبية ناتجة من استخدام المنتج التجميلي، وذلك عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999) أو من خلال تطبيق "طمني" المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد"، أو عبر نظام "تيقظ" الإلكتروني https://ade.sfda.gov.sa/.

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"الغذاء والدواء": إغلاق 4 مواقع لتخزين المنتجات التجميلية بالشرقية
سبق

أغلق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الجهات الأمنية أربعة مواقع في مدينة الدمام ومحافظة القطيف، لقيامها بتخزين منتجات تجميلية ومستحضرات صحية دون الحصول على التراخيص النظامية.

وأوضحت "الهيئة"، أن عمليات الرصد والتقصي، أسفرت عن ضبط 114 ألف من المنتجات في المواقع المخالفة التي شملت شقة بمبنى تجاري ومنزلاً في مزرعة، إضافةً إلى مستودعين في مناطق غير مخصصة للمستودعات في أحد الأحياء القديمة.

وأشارت إلى سحب عينات من المنتجات المضبوطة بغرض التحليل، وذلك للتأكد من جودتها، كما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

ونصحت "الهيئة"، مستهلكي منتجات التجميل، بالتحقق من إدراج المنتجات لديها عن طريق موقعها الرسمي (https://www.sfda.gov.sa/ar/cosmetics-list)، وشراء المنتجات من مصادر موثوقة، واتباع تعليمات وطريقة استخدام المنتج التجميلي، وتخزينه بمكان مناسب حسب التعليمات الموصي بها من الشركة الصانعة، وعدم استخدام المنتج بعد تاريخ الانتهاء أو في حال تغير في رائحته أو لونه، وعدم خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة أي مواد كيميائية عليها، داعيةً الجميع الإبلاغ في حال رصد أي مخالفة في مجال منتجات التجميل، أو في حال وجود أي آثار جانبية ناتجة من استخدام المنتج التجميلي، وذلك عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999) أو من خلال تطبيق "طمني" المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد"، أو عبر نظام "تيقظ" الإلكتروني https://ade.sfda.gov.sa/.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
01:44 PM

"الغذاء والدواء": إغلاق 4 مواقع لتخزين المنتجات التجميلية بالشرقية

ضبط 114 ألف منتج في مواقع بينها شقة بمبنى تجاري ومنزل في مزرعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أغلق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الجهات الأمنية أربعة مواقع في مدينة الدمام ومحافظة القطيف، لقيامها بتخزين منتجات تجميلية ومستحضرات صحية دون الحصول على التراخيص النظامية.

وأوضحت "الهيئة"، أن عمليات الرصد والتقصي، أسفرت عن ضبط 114 ألف من المنتجات في المواقع المخالفة التي شملت شقة بمبنى تجاري ومنزلاً في مزرعة، إضافةً إلى مستودعين في مناطق غير مخصصة للمستودعات في أحد الأحياء القديمة.

وأشارت إلى سحب عينات من المنتجات المضبوطة بغرض التحليل، وذلك للتأكد من جودتها، كما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

ونصحت "الهيئة"، مستهلكي منتجات التجميل، بالتحقق من إدراج المنتجات لديها عن طريق موقعها الرسمي (https://www.sfda.gov.sa/ar/cosmetics-list)، وشراء المنتجات من مصادر موثوقة، واتباع تعليمات وطريقة استخدام المنتج التجميلي، وتخزينه بمكان مناسب حسب التعليمات الموصي بها من الشركة الصانعة، وعدم استخدام المنتج بعد تاريخ الانتهاء أو في حال تغير في رائحته أو لونه، وعدم خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة أي مواد كيميائية عليها، داعيةً الجميع الإبلاغ في حال رصد أي مخالفة في مجال منتجات التجميل، أو في حال وجود أي آثار جانبية ناتجة من استخدام المنتج التجميلي، وذلك عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999) أو من خلال تطبيق "طمني" المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد"، أو عبر نظام "تيقظ" الإلكتروني https://ade.sfda.gov.sa/.

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