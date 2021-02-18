"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 18 فبراير 2021، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 374029 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 371 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 365017 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6450 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2562 والحالات الحرجة 493 حالة.
"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-02-18
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 18 فبراير 2021، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 374029 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 371 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 365017 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6450 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2562 والحالات الحرجة 493 حالة.
18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
03:35 PM
"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 18 فبراير 2021، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 374029 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 371 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 365017 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6450 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2562 والحالات الحرجة 493 حالة.