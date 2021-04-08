النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشرقية.. عروض رمضانية بالأسواق "إقبال من المتسوقين واحترازات"

"العفالق": ذروة رئيسية أمام التجار لبيع منتجاتهم من مختلف وجميع الأنشطة

تشهد الأسواق والمراكز التجارية في المنطقة الشرقية، إقبال المتسوقين من المواطنين والمقيمين لاقتناء العروض الرمضانية وسط إجراءات احترازية ووقائية تقوم عليها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، وفرة المنتجات الغذائية والاستهلاكية الرمضانية في الأسواق والمراكز التجارية في المنطقة وإقبال المتسوقين عليها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية هاني بن حسن العفالق، أن شهر رمضان الكريم يمثل ذروة رئيسية أمام التجار لبيع منتجاتهم أمام المتسوقين في جميع الأنشطة؛ مشيرًا إلى أن الشهر الكريم يُعد شهر نشاط وموسم عروض المنتجات، التي جرت عليها العادة منذ القِدَم؛ حيث يتصدر قطاع الأغذية قائمة المواد الاستهلاكية وينشط الناس في تأمين مشترياتهم في الشهر الكريم.

وأضاف أن التجار وجميع الأسواق التجارية عادة ما يستخدمون البرامج التسويقية والإعلانية لتسويق منتجاتهم خلال شهر رمضان الكريم، منوهًا بأن ذلك يعد فرصة رئيسية لتحريك الأسواق في المنطقة وفرصة أمام المتسوقين لاقتناء حاجياتهم، مبينًا أن أسواق المنطقة الشرقية تمتاز بالعديد من المميزات التنافسية؛ حيث تمتلك المنطقة الشرقية التي تقع من محافظة حفر الباطن شمالًا إلى محافظة الأحساء جنوبًا، مساحة جغرافية واسعة تقع بينها العديد من المدن والمحافظات كما ترتبط المنطقة الشرقية بخمس دول خليجية، إضافة إلى عدد من الموانئ التجارية الرئيسية التي أسهمت في تحريك الجانب التجاري في المنطقة.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية، إلى أن المنطقة الشرقية تمتلك أسواقًا تجارية كبيرة؛ حيث تشكل أسواق المنطقة المرتبة الثالثة بعد أسواق مدينة الرياض والمنطقة الغربية، كما يتجاوز عدد سكان المنطقة 20% من سكان المملكة، وهو الأمر الذي يعكس القوة الشرائية والتجارية.

من جانب آخر، أشاد المتسوقون بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم عليها الجهات المعنية لعدم انتشار فيروس كورونا؛ مشيرين إلى أن التزام المراكز التجارية والغذائية بتنظيم عملية دخول وخروج المتسوقين وعدم تكدسهم وتعقيم عربات التسوق وأخذ درجة حرارة المتسوقين والتأكد من تحميل تطبيق "توكلنا" والالتزام بالتباعد الاجتماعي للمتسوقين؛ أسهَمَ في سهولة وتنظيم وسلاسة التسوق بشكل آمن.

وأبان المتسوقون أن أسعار العروض الرمضانية في متناول الجميع؛ مشيدين بأهمية الاعتدال في التسوق وعدم الإسراف والمبالغة في شراء الاحتياجات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أسهمت في انخفاض مؤشرات تأثير الجائحة في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشرقية.. عروض رمضانية بالأسواق "إقبال من المتسوقين واحترازات"
سبق

تشهد الأسواق والمراكز التجارية في المنطقة الشرقية، إقبال المتسوقين من المواطنين والمقيمين لاقتناء العروض الرمضانية وسط إجراءات احترازية ووقائية تقوم عليها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، وفرة المنتجات الغذائية والاستهلاكية الرمضانية في الأسواق والمراكز التجارية في المنطقة وإقبال المتسوقين عليها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية هاني بن حسن العفالق، أن شهر رمضان الكريم يمثل ذروة رئيسية أمام التجار لبيع منتجاتهم أمام المتسوقين في جميع الأنشطة؛ مشيرًا إلى أن الشهر الكريم يُعد شهر نشاط وموسم عروض المنتجات، التي جرت عليها العادة منذ القِدَم؛ حيث يتصدر قطاع الأغذية قائمة المواد الاستهلاكية وينشط الناس في تأمين مشترياتهم في الشهر الكريم.

وأضاف أن التجار وجميع الأسواق التجارية عادة ما يستخدمون البرامج التسويقية والإعلانية لتسويق منتجاتهم خلال شهر رمضان الكريم، منوهًا بأن ذلك يعد فرصة رئيسية لتحريك الأسواق في المنطقة وفرصة أمام المتسوقين لاقتناء حاجياتهم، مبينًا أن أسواق المنطقة الشرقية تمتاز بالعديد من المميزات التنافسية؛ حيث تمتلك المنطقة الشرقية التي تقع من محافظة حفر الباطن شمالًا إلى محافظة الأحساء جنوبًا، مساحة جغرافية واسعة تقع بينها العديد من المدن والمحافظات كما ترتبط المنطقة الشرقية بخمس دول خليجية، إضافة إلى عدد من الموانئ التجارية الرئيسية التي أسهمت في تحريك الجانب التجاري في المنطقة.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية، إلى أن المنطقة الشرقية تمتلك أسواقًا تجارية كبيرة؛ حيث تشكل أسواق المنطقة المرتبة الثالثة بعد أسواق مدينة الرياض والمنطقة الغربية، كما يتجاوز عدد سكان المنطقة 20% من سكان المملكة، وهو الأمر الذي يعكس القوة الشرائية والتجارية.

من جانب آخر، أشاد المتسوقون بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم عليها الجهات المعنية لعدم انتشار فيروس كورونا؛ مشيرين إلى أن التزام المراكز التجارية والغذائية بتنظيم عملية دخول وخروج المتسوقين وعدم تكدسهم وتعقيم عربات التسوق وأخذ درجة حرارة المتسوقين والتأكد من تحميل تطبيق "توكلنا" والالتزام بالتباعد الاجتماعي للمتسوقين؛ أسهَمَ في سهولة وتنظيم وسلاسة التسوق بشكل آمن.

وأبان المتسوقون أن أسعار العروض الرمضانية في متناول الجميع؛ مشيدين بأهمية الاعتدال في التسوق وعدم الإسراف والمبالغة في شراء الاحتياجات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أسهمت في انخفاض مؤشرات تأثير الجائحة في المملكة.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
01:05 PM

الشرقية.. عروض رمضانية بالأسواق "إقبال من المتسوقين واحترازات"

"العفالق": ذروة رئيسية أمام التجار لبيع منتجاتهم من مختلف وجميع الأنشطة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
82

تشهد الأسواق والمراكز التجارية في المنطقة الشرقية، إقبال المتسوقين من المواطنين والمقيمين لاقتناء العروض الرمضانية وسط إجراءات احترازية ووقائية تقوم عليها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، وفرة المنتجات الغذائية والاستهلاكية الرمضانية في الأسواق والمراكز التجارية في المنطقة وإقبال المتسوقين عليها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية هاني بن حسن العفالق، أن شهر رمضان الكريم يمثل ذروة رئيسية أمام التجار لبيع منتجاتهم أمام المتسوقين في جميع الأنشطة؛ مشيرًا إلى أن الشهر الكريم يُعد شهر نشاط وموسم عروض المنتجات، التي جرت عليها العادة منذ القِدَم؛ حيث يتصدر قطاع الأغذية قائمة المواد الاستهلاكية وينشط الناس في تأمين مشترياتهم في الشهر الكريم.

وأضاف أن التجار وجميع الأسواق التجارية عادة ما يستخدمون البرامج التسويقية والإعلانية لتسويق منتجاتهم خلال شهر رمضان الكريم، منوهًا بأن ذلك يعد فرصة رئيسية لتحريك الأسواق في المنطقة وفرصة أمام المتسوقين لاقتناء حاجياتهم، مبينًا أن أسواق المنطقة الشرقية تمتاز بالعديد من المميزات التنافسية؛ حيث تمتلك المنطقة الشرقية التي تقع من محافظة حفر الباطن شمالًا إلى محافظة الأحساء جنوبًا، مساحة جغرافية واسعة تقع بينها العديد من المدن والمحافظات كما ترتبط المنطقة الشرقية بخمس دول خليجية، إضافة إلى عدد من الموانئ التجارية الرئيسية التي أسهمت في تحريك الجانب التجاري في المنطقة.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية، إلى أن المنطقة الشرقية تمتلك أسواقًا تجارية كبيرة؛ حيث تشكل أسواق المنطقة المرتبة الثالثة بعد أسواق مدينة الرياض والمنطقة الغربية، كما يتجاوز عدد سكان المنطقة 20% من سكان المملكة، وهو الأمر الذي يعكس القوة الشرائية والتجارية.

من جانب آخر، أشاد المتسوقون بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم عليها الجهات المعنية لعدم انتشار فيروس كورونا؛ مشيرين إلى أن التزام المراكز التجارية والغذائية بتنظيم عملية دخول وخروج المتسوقين وعدم تكدسهم وتعقيم عربات التسوق وأخذ درجة حرارة المتسوقين والتأكد من تحميل تطبيق "توكلنا" والالتزام بالتباعد الاجتماعي للمتسوقين؛ أسهَمَ في سهولة وتنظيم وسلاسة التسوق بشكل آمن.

وأبان المتسوقون أن أسعار العروض الرمضانية في متناول الجميع؛ مشيدين بأهمية الاعتدال في التسوق وعدم الإسراف والمبالغة في شراء الاحتياجات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أسهمت في انخفاض مؤشرات تأثير الجائحة في المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,958
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,931
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,115
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,227

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة